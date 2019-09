Conte al Quirinale scioglie la riserva e presenta i ministri | ecco il nuovo governo

Conte al Quirinale per sciogliere la riserva : Aggiornamento ore 15:40 - Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, ha confermato che Conte ha sciolto la riserva ed ha annunciato che a breve si presenterà davanti ai giornalisti per comunicare ufficialmente la squadra dei ministri.Conte al Quirinale per sciogliere la riservaIl Premier incaricato, Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi nel primo pomeriggio per recarsi al Quirinale. Al Presidente Mattarella annuncerà di voler ...