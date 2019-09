Conte 2 | Silvestri M5s | “Salvini? Come il mago Do Nascimento | ha fatto mille promesse e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Salvini? Farsi dare del ‘poltronaro’ da uno che hacadere un governo perché aveva visto i sondaggi è un po’ contraddittorio. E’ lui ad aver staccato la spina solo per fame di poltrone nell’eventualità di un nuovo governo. Salvini, adesso, si sta collocando nella parte del rivoluzionario in mimetica. Questa è la sua strada. Buona fortuna”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Francesco, vice capogruppo del M5s alla Camera, commenta le durissime parole di Matteo Salvini nei confronti del M5s. E aggiunge: “Noi avevamoun governo e avevamo impegnato lo Stato per 24 miliardi di clausole di Iva, peraltro con provvedimenti del M5s. Io ritengo che, quando si impegna lo Stato a questi livelli, non si scappa. Salvini mi ricorda molto ilDo Nascimiento che faceva...

