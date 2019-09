Coni | Malagò dichiara guerra a Sport e salute E a rimetterci sarà lo sport italiano

Malagò : Sabelli non ha titolo per parlare di Cio e Coni : Roma – “E’ incredibile l’ingerenza del presidente Sabelli che parla, non ho capito a che titolo, della questione dei rapporti tra Coni e Cio”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, commentando quanto dichiarato dal presidente di Sport e Salute, Rocco Sabelli, secondo il quale “e’ pericoloso anche solo evocare il rischio di non partecipare all’Olimpiade” per la questione ...

Coni - Malagò : distacco da'Sport e Salute' : 15.24 "E' mancato qualsiasi rispetto da parte di 'Sport e Salute': ognuno va per la propria strada. Abbiamo preso la decisione di staccarci, di fare un Coni più piccolo, magari ridimensionato, ma con grande dignità e la schiena dritta" Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico Giovanni Malagò al termine della Giunta: "Ben prima delle recenti questioni governative abbiamo cominciato a individuare una pianta organica:110 persone ...

Coni - la riforma del governo taglia i biglietti omaggio. Per Malagò e soci 20 tagliandi (erano 500) : Cambia in questa stagione la gestione dei biglietti omaggio allo stadio, dopo il passaggio di gestione dal Coni alla società Sport e salute. Un passaggio frutto della riforma governativa che ha provocato molte polemiche, con il coinvolgimento persino del Cio, il pericolo di andare alle Olimpiadi di Tokyo senza il tricolore. A disposizione il Coni aveva 500 biglietti mentre adesso ne avrà appena 20, una svolta non solo tecnica, spiega la Gazzetta ...

Il Coni è a rischio sospensione - il CIO avvisa Malagò : Stando a quanto riportado da Adnkronos il Comitato Olimpico Internazione (CIO) potrebbe sospendere il CONI CONI – Il CIO si è detto preoccupato da alcuni aspetti della legge sullo sport. Ecco quanto riportto da Adnkronos: rischio sospensione “E’ arrivata questa mattina al presidente del CONI, Giovanni Malagò, una lettera del Cio in cui si esprime “seria preoccupazione” per alcune disposizioni della legge sullo ...

Coni - Malagò : nota 5 federazioni inappropriata : Roma – Una lettera “inappropriata, inelegante” da parte delle cinque federazioni ‘piu’ importanti’. Oggi si e’ tenuto a Roma presso il Salone d’Onore del Coni il Consiglio nazionale che ha visto riuniti federazioni, atleti e tecnici che hanno rappresentato “12 milioni di italiani”, ha sottolineato il presidente Giovanni Malago’. Tra i punti all’ordine del giorno, la ...

Coni - Malagò : spero si chiuda tutto in serata : Roma – “C’e’ sempre stato dialogo e confronto. Sono mesi che ne parliamo, ma la trattativa non e’ ancora chiusa”. Pero’ c’e’ la disponibilita’ “a firmare un documento che non e’ ancora giuridicamente un contratto. Mi auguro che tutto si chiuda in serata”, senza “vincitori ne’ vinti”. A parlare il presidente del Coni, Giovanni Malago’, in ...

Coni - le grandi federazioni contro Giovanni Malagò : “Firmi subito il contratto di servizio con la Sport e salute” : Braccio di ferro tra lo Sport italiano ed il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che oggi è stato ricevuto in audizione al Senato: i presidenti delle cinque maggiori federazioni, ovvero Gravina (calcio), Petrucci (basket), Barelli (nuoto), Binaghi (tennis) e Cattaneo (pallavolo), hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA. I presidenti hanno chiesto al numero uno dello Sport italiano la firma con “Sport e salute“: ...

Sport e Salute-Coni - vicino l’accordo : incontro tra Malagò e Sabelli - da definire gli ultimi dettagli : Ore molto calde per la definizione del contratto di servizio che regolerà il rapporto tra Coni e Sport e Salute. I due Presidenti Giovanni Malagò e Rocco Sabelli si sono incontrati nella giornata di ieri e si incontreranno nuovamente oggi, devono concordarsi definitivamente sul perimetro d’azione dei due enti: come riporta la Gazzetta dello Sport, il Coni dovrebbe occuparsi di tutta la preparazione olimpica gestendo i centri di Formia, ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “E’ stata una vittoria esclusivamente del Coni” : “I Giochi di Milano-Cortina 2026 sono stati una vittoria esclusivamente del Coni, una vittoria del nostro mondo, ottenuta con tante persone che sono qui al tavolo. Una partita che onestamente ritenevo a dir poco complicata, ma abbiamo vinto grazie alla nostra credibilità“. Queste le parole usate del n.1 dello sport italiano Giovanni Malagò (fonte: Ansa) nel corso del Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico. Il massimo dirigente ...