Concorso Mibac per 1052 nuovi vigilanti | bando in scadenza il 23 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Manca sempre meno alladelche consente l'assunzione dipresso ilcon contratto a tempo indeterminato: i vincitori delsaranno inquadrabili nell'area II con fascia economica F2, con il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. I candidati potranno inoltrare la loro candidatura in via telematica entro e non oltre il 232019. Ilrende noti anche i requisiti richiesti per essere ammessi ale la composizione delle prove d'esame. I requisiti richiesti I cittadini interessati alla partecipazione alpubblico per esami indetto dal(ministero per i beni e le attività culturali) dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti entro il 232019: È richiesta la cittadinanza italiana o di qualsiasi altro ...

