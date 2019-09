Come hanno titolato i giornali il plebiscito cinquestelle per il Conte-bis

Come hanno hackerato il profilo Twitter dell’ad di Twitter : Jack Dorsey, ad e co-fondatore di Twitter Il profilo Twitter di Jack Dorsey, amministratore delegato e fondatore del social network, è stato hackerato per la seconda volta dal 2016. La violazione dell’account di Dorsey è avvenuta sfruttando una falla nel sistema di tweet tramite sms che ha bypassato l’autenticazione a due fattori. Gli aggressori, la Chuckling Squad, un gruppo di hacker già responsabili della violazione degli account di ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Gasly : “vi svelo Come mi hanno retrocesso in Toro Rosso” : Il pilota francese ha svelato le modalità con cui Helmut Marko gli ha comunicato l’avvicendamento con Alexander Albon La stagione di Pierre Gasly è cambiata nel corso della pausa estiva, il pilota francese infatti è stato retrocesso in Toro Rosso, lasciando il proprio sedile in Red Bull ad Alexander Albon. photo4/Lapresse Una scelta comunicatagli da Helmut Marko in maniera un po’ cruda, come sottolineato dallo stesso driver ...

In onda - blackout improvviso in studio : ecco Come hanno reagito Luca Telese e David Parenzo : La crisi politica ha dato il via a numerosi speciali, maratone e chi più ne ha più ne metta. Ne sa qualcosa La7 che può vantare la presenza in campo di Enrico Mentana, le sue maratone sono ormai diventate cult dal punto vista televisiva e assicurano alla settima rete ascolti record intorno al 10% di share. Non solo, perché l’emittente di Urbano Cairo segue attentamente le calde vicende politiche sia in access prime time che in prima serata ...

Emma Marrone - bikini esplosivo in barca. Curve monumentali - Come (e con chi) l'hanno beccata : Emma Marrone è stata immortalata in barca a Capri con il bellissimo e muscoloso modello Nikolai Danielsen, 38 anni. Le foto pubblicate su Chi parlano chiaro: i due hanno una relazione sentimentale anche se gli interessati non confermano né smentiscono la liason. La cantante, che ha appena pubblicato

Se ti hanno ferito - non diventare Come loro : sii migliore : Spezzare il cuore degli altri, solo perché hanno fatto il vostro in mille pezzi, non vi farà stare meglio. La crudeltà, l’anaffettività e l’imposizione di non provare più emozioni non faranno brillare il vostro cuore di nuovo. diventare esattamente come le persone che vi hanno ferito, non vi renderà felici, anzi. La sofferenza va attraversata e a volte, inevitabilmente, occorre perdersi per poi ritrovarsi ma poi, bisogna fare una scelta: andare ...

Cole Sprouse ha spiegato Come l’hanno fatto sentire i rumors sul breakup con Lili Reinhart : Gossip che si sono rivelati falsi The post Cole Sprouse ha spiegato come l’hanno fatto sentire i rumors sul breakup con Lili Reinhart appeared first on News Mtv Italia.

Come i simpatici tardigradi hanno conquistato la Luna : (immagine: Sebastian Kaulitzki/Getty Images) C’è vita oltre la Terra? Se parliamo di Luna, la risposta è sì. E non si tratta solo dei batteri fecali lasciati insacchettati sulla superficie durante le missioni Apollo, ma soprattutto dei tenerissimi, piccolissimi e super resistenti tardigradi (Milnesium tardigradum). Questi microorganismi invertebrati a otto zampe, dall’aspetto inconfondibile e conosciuti anche Come orsi d’acqua, ...

Vittorio Feltri su Silvio Berlusconi : distrutto e accoltellato - Come lo hanno fatto fuori : Caro Silvio Berlusconi, tardivamente le do un consiglio: non faccia mai del bene ad alcuno se non è sicuro di poterne sopportare l' ingratitudine. Me lo ripeteva sempre la mia mamma. E lei ha fatto del bene a tanta gente, alla quale ha regalato posti importanti nel partito e nelle sue aziende, gente

Ridge di Beautiful - che brutta fine : Come lo hanno fotografato in Liguria : Che brutta fine per Ridge, la super-star di Beautiful. Si parla di Ronn Moss, esordi da bassista e poi una carriera segnata dal ruolo nella soap probabilmente più famosa di tutti i tempi. Dopo la gloria televisiva, il ritorno al passato. Ma non in grande stile. Le ultime foto di Ridge vengono pubbli

Matteo - annegato a Porto Cesareo : ecco Come le correnti lo hanno risucchiato : La morte di Matteo Ubaldi non è stata un caso isolato: ogni anno il tunnel di risucchio che si trova nelle acque di quel tratto bellissimo di spiaggia a Porto Cesareo miete una o due vittime....

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : Come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

“Cadono Come mosche - hanno istinti suicidi” - RollingStone contro i ciclisti : la risposta del ct Cassani è da gran signore : RollingStone pubblica un articolo polemico contro i ciclisti e i tanti incidenti stradali nei quali sono coinvolti: il ct Davide Cassani pubblica una risposta social da gran signore “Siamo il primo paese europeo per numero di auto, le nostre strade sono dominate da camion, tir, SUV e furgoni, e ogni anno gli incidenti uccidono 250 ciclisti. Eppure imperano, si ostinano come dominati da un istinto suicida”. Con queste parole un articolo, ...

Rai - sfregio a Osvaldo Bevilacqua : Come lo hanno trattato dopo 40 anni di onesto lavoro : Tra i vari personaggi che nella prossima stagione in Rai sono senza collocazione c'è anche lui. Il mite e rosso Osvaldo Bevilacqua. Pochi se ne sono accorti, ma nei palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai non c'è traccia di Sereno Variabile. Lo ha notato il sito TvBlog. Lo storico co

Gossip Trono Over - Paolo e Sabrina : Come hanno superato la loro crisi : Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini del Trono Over raccontano la loro crisi Di corteggiatori Gemma Galgani ne ha avuti moltissimi, ma nessuno è riuscito a conquistare il suo cuore. Di questi corteggiatori, però, almeno due hanno trovato l’amore vero, tornando a sorridere dopo un tempo lungo fatto di silenzi e dispiaceri. Si sta parlando di Rocco Fredella (che sta per convolare a nozze con Doriana) e Paolo Marzotto che in Sabrina ...