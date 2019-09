Cocaina | “l’uso continuo modifica gene legato a memoria e apprendimento”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ulteriori ricerche potrebbero portare allo sviluppo di terapie contro la dipendenza. Per ora uno studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, dimostra nei topi che l’usodil’espressione di un, rendendolo più attivo, nell’ippocampo, che è una parte del cervello responsabile dellae dell’apprendimento. Ciò può contribuire anche a spiegare la dipendenza da questa sostanza. Gli studiosi della Michigan State University infatti pensano che quando questoè “attivo”, il cervello di un tossicodipendente crei legami più forti tra la droga e l’ambiente in cui viene assunta, il che porta a elaborare ricordi positivi e rende più propensi a riutilizzarla. Per la ricerca, svolta sui topi, è stato esaminato il modo in cui l’esposizione allainfluenzasse l’espressione del, denominato FosB, nell’ippocampo. I roditori a ...

