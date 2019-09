Clamoroso alla Vuelta di Spagna – L’elicottero delle riprese tv scova una piantagione di

Calciomercato Juventus – Clamoroso dalla Germania : ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng! : Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e ...

Neymar Juventus - Clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta shock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Dalla Francia un Clamoroso scoop : Fernando Alonso alla Dakar 2020 : Fernando Alonso alla Dakar 2020? Dalla Francia il clamoroso scoop: i dettagli Arriva Dalla Francia un clamoroso scoop riguardante Fernando Alonso: secondo l’emittente France Television, il 38enne spagnolo sarà al via della Dakar 2020. L’asturiano, e pilota Ferrari e due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault, parteciperà alla prossima edizione del rally raid al volante di una Toyota. Secondo l’emittente ...

Matteo Salvini - colpo geniale o bluff. "Dalla legislatura successiva" - Clamoroso sospetto sul leghista : Ribaltone o bluff? Matteo Salvini apre in aula al Senato sul taglio dei parlamentari, mossa che potrebbe far saltare gli abboccamenti tra M5s e Pd per un governicchio. Poi però, finito il discorso, ha spiegato meglio la proposta di anticipare le votazioni sulla riforma-bandiera dei grillini per poi

Cessioni Juventus - Clamoroso : Dybala resta alla Juve! Pronte 5 cessioni : cessioni Juventus- Il mercato della Juve si prepara ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. Di fatto, come noto, oggi in Inghilterra chiuderà la sessione estiva di calciomercato e le squadre inglesi avranno a disposizione solamente oggi per completare le loro operazioni in entrata. Ecco perchè la Juventus potrebbe dire addio a […] More

Morte Bjorg Lambrecht - spunta il Clamoroso filmato : il ciclista finisce fuori strada - la folla dà subito l’allarme [VIDEO] : Pubblicato sui social il video che riprende la caduta di Bjorg Lambrecht: il ciclista finisce fuori strada e la folla dà subito l’allarme Il ciclismo è ancora sotto shock per la Morte di Bjorg Lambrecht, ciclista 22enne della Lotto Soudal deceduto in ospedale in seguito ad una brutta caduta avvenuta durante la terza tappa. Il giovane atleta è finito fuori strada, in quello che sembra un condotto di scolo dell’acqua, riportando ...

Clamoroso - Manolas scortato dalla Polizia fino alla sua auto - ecco dove è stato avvistato il greco : Kostas Manolas, ha scelto di vivere in una villa a pochi chilometri da Quarto ed è già stato travolto dalla passione dei tifosi. Il difensore greco, come riporta il mattino ha pensato di fare shopping al vicino centro commerciale di Quarto, con moglie e figli. Per uscire dai negozi, però, sono dovuti intervenire i carabinieri che lo hanno scortato fino alla sua auto, tanti i tifosi che hanno travolto d’affetto il nuovo idolo della ...

Calciomercato Napoli - Clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa : “James Rodriguez resta al Real!” : Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio. Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre ...

Tour de France – Luke Rowe e Tony Martin espulsi dalla corsa! L’episodio Clamoroso non sfugge al Var [VIDEO] : Luke Rowe e Tony Martin sono stati espuls dal Tour de France al termine della 17ª Tappa: contatto e litigata fra i due che non sfugge alle telecamere del Var Non solo nel calcio, anche nelle gare di ciclismo il Var può costare un’espulsione… anzi due! È quanto accaduto al termine della 17ª Tappa del Tour de France vinta dall’azzurro Matteo Trentin. Il metaforico cartellino rosso è stato sventolato in faccia a Luke Rowe ...

Dybala Juventus - Clamoroso : Sarri cambia ruolo alla Joya! : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino“, Sarri starebbe meditando il clamoroso colpo di scena in chiave offensiva. Di fatto, l’ex tecnico di Chelsea e Napoli sarebbe pronto a trasformare Dybala nel nuovo centravanti bianconero. Falso nueve e nuovo tema tattico offensivo. Questa una delle prime varianti tattiche che il neo […] More

Nuoto - Clamoroso! Katie Ledecky rinuncia alla finale dei 1500 sl : problema fisico per l’america - Quadarella ha una grande chance! : Un fulmine a ciel sereno scuote la piscina dei Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud). La campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero Katie Ledecky, accreditata del miglior crono delle batterie, ha rinunciato alla finale per motivi di salute. L’americana, che già nella mattinata coreana aveva dato forfait per le batterie dei 200 stile libero nelle quali ha gareggiato bene Federica Pellegrini, salterà anche ...

Neymar Juventus - Clamoroso dalla Spagna : il brasiliano si offre a Paratici : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar, ormai pronto a dire addio al PSG, si sarebbe offerto anche a Paratici e alla Juventus. Una notizia che potrebbe trovare conferme, ma che difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a coltivare. Neymar, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e […] More

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 14 luglio. Clamoroso 64-0 dell’Ungheria - la Spagna ipoteca i quarti : È iniziato oggi, con la prima giornata del torneo al femminile, il Mondiale di Pallanuoto in quel di Gwangju (Corea del Sud). Quattro gironi, otto match in programma, ci sono state alcune sorprese e dei risultati davvero clamorosi. Come detto, partito benissimo, nonostante molti alti e bassi, il Setterosa: nel raggruppamento D le azzurre guidate da Fabio Conti si impongono sull’Australia per 10-9 ipotecando la prima piazza e la ...