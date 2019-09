«City on a Hill» è la prima serie del rientro che ti terrà incollato al divano

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Si scriveon a, si legge Boston: è lì, nel cuore dell’America kennediana, che è ambientata la nuovacon Kevin Bacon, prodotta da Matt Damon e Ben Affleck e in onda su Sky Atlantic e Now TV dal 3 settembre. Boston, che poi sarebbe anche la più europea delle città americane e tante altre cose, diventa così il set di un crime drama datato fine anni 80, che ha entusiasmato la critica Usa e potrebbe lasciare il segno.on a, la trama Laparte da una premessa avvincente: l'arrivo in città di Decourcey (Aldis Hodge), un giovane procuratore distrettuale il cui rigore morale lo mette in contrasto con le locali forze dell'ordine assai propense al compromesso. Decourcey è anche un afroamericano, in una comunità di bianchi dove domina la figura di Jackie Rohr (Kevin Bacon), poliziotto “sghembo” a cui però non manca il talento investigativo. I due, ça va sans dire, ...

