Circolo 1901 | la nuova collezione per chi è alla ricerca dell' Easy To Wear

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Spesso si confonde l'To, ovvero il vestire semplice, con l'indossare capi anonimi e banali, ma il brand italianodà prova esattamente del contrario: eliminare il superfluo per lasciare spazio all'essenza significare la qualità, ma anche la versatilità, per lasciare a chi indossa un capo la libertà di interpretarlo, e non di essere interpretato attraverso di esso. Facile e comodo, ma anche autentico e originale, questo moderno modo di vestire prende forma nelladiper la stagione Autunno/Inverno 2019, dove il marchio continua a seguire il filo rossoo stile classico mettendo in primo piano la sua celebreJacket: una giacca al massimo del comfort che, come gli altri capi, non richiede sforzi, e prevede da sempre l’uso di materiali non convenzionali come la ...