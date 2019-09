Chi sono i nuovi ministri Pd-M5s | la squadra di governo del Conte bis

Chi sono i ministri del nuovo governo Conte : Di Maio agli Esteri, Gualteri all'Economia, Lamorgese all'Interno, tra gli altri: domani presteranno giuramento, e poi andranno a chiedere la fiducia a Camera a Senato

Francesca Costa : “I cori contro me e mio figlio Nicolò Zaniolo allo stadio? Li Chiamano sfottò ma gli sfottò sono altri” : Non deve essere stato certo facile per il 20enne centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, domenica scorsa giocare in campo contro la Lazio. Non tanto per la dura lotta agonistica, quanto per il fatto che sono partiti dallo stadio dei cori pesanti contro lui e la bellissima madre, Francesca Costa. La partita è finita con un pareggio, ma un po’ di delusione in Nicolò è rimasta. A raccontare quello che è successo subito dopo ...

Nel Regno Unito sono stati sequestrati circa 1.300 Chili di eroina : circa 1.300 chili di eroina, dal valore stimato di circa 135 milioni di euro, sono stati sequestrati nel Regno Unito, in quello che si pensa essere il più grande sequestro di questo tipo di sempre nel paese, e uno dei

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi ha diChiarato : 'Sono pronta ed elettrizzata' : A meno di una settimana dalla partenza della seconda stagione di Temptation Island Vip, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da lunedì 9 settembre, la neo-conduttrice Alessia Marcuzzi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha appreso di essere stata scelta come nuova presentatrice del programma. Inoltre ha parlato del bel rapporto che ha con Filippo ...

Rousseau - sconfitti Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : Chi sono i due veri vincitori : Via libera al governo giallo-rosso dalla piattaforma Rousseau dove si sono registrati oltre 63mila sì (il 79,3 per cento) e 16.488 no (20,7 per cento). Gli iscritti hanno dunque approvato la nascita di un esecutivo M5s-Pd ma, come nota Dagospia in un flash sui risultati della votazione, ci sono due

Chi sono i finalisti del Booker Prize - il più importante premio letterario britannico : sono stati annunciati a Londra i sei finalisti del Booker Prize, il più importante premio letterario britannico; sono ammessi tutti i romanzi scritti originariamente in inglese e pubblicati in Regno Unito e in Irlanda. Quest’anno la giuria, presieduta da Peter

Svelati i 27 single ufficiali di Temptation Island Vip 2 : ecco Chi sono : Temptation Island Vip 2: ecco tutti i 27 tentatori ufficiali Temptation Island Vip 2 è in partenza. Il prossimo lunedì 9 settembre potremmo vedere cosa avranno combinato le 6 coppie del programma nei rispettivi villaggi. E mentre la redazione ci regala preziosi quanto incredibili spoiler sulle puntate, ora vi riportiamo chi sono i 27 single […] L'articolo Svelati i 27 single ufficiali di Temptation Island Vip 2: ecco chi sono proviene da ...

Chi sono i russi con cui trattò la Lega : Buzzfeed sostiene di aver identificato i due russi che promisero a Gianluca Savoini di finanziare ilLegalmente la Lega, e scrive che sono molto vicini a Vladimir Putin

Colesterolo “cattivo” alto : nuove linee guida - quali sono i valori ottimali per scongiurare il risChio infarto : Oltre 200 ricerche condotte negli ultimi 25 anni hanno portato alla conclusione che più bassi sono i valori di Colesterolo cattivo (C-LDL) più bassa è l’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari: le nuove linee guida sulle dislipidemie presentate dalla European Society of Cardiology e dalla European Atherosclerosis Society, durante il Congresso in corso a Parigi, hanno si possono riassumere con lo slogan “Lower is better“, ...

Chi sono i russi che hanno partecipato all’incontro con Gianluca Savoini? : Gianluca Savoini e Matteo Salvini (foto: Stefano Cavicchi / Lapresse) Buzzfeed, il sito americano che due mesi fa ha pubblicato un audio che dimostrava che tre uomini italiani e tre russi avevano discusso di come finanziare in maniera segreta e illegittima la Lega, è riuscito a identificare due dei tre russi presenti all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, la data dell’incontro. Si tratta di Andrey ...

Niccolò Fabi : «Una Chiave si gira e le luci del quadro si accendono - sono pronto a ripartire» : A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 OTTOBRE. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole «Una chiave si gira e le luci del quadro si ...

Niccolò Fabi : «Una Chiave si gira e le luci del quadro si accendono - sono pronto a ripartire». : A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con “TRADIZIONE E TRADIMENTO”, il suo prossimo disco di inediti in uscita venerdì 11 OTTOBRE. È stato lo stesso cantautore a svelare al pubblico con un video teaser, la data di uscita e il titolo del suo nuovo album con queste parole «Una chiave si gira e le luci del quadro si ...

Perché gli squali bianChi sono spariti dalle coste del Sudafrica : Negli ultimi 18 mesi i grandi squali bianchi sono letteralmente spariti da False Bay, in Sudafrica, fino a poco tempo fa uno dei posti più ambiti al mondo per osservare e studiare questi predatori. Tra il 2010 e il 2016 se ne contava una media di 200 all'anno, poi sono misteriosamente scomparsi. Tra le cause indicate dagli scienziati la presenza di orche, la pesca eccessiva e illegale che decimato le loro prede naturali e i cambiamenti ...

Il Napoli è forte. I novemila abbonamenti sono una sorpresa solo per Chi non conosce la città : Come ogni anno, a Napoli la chiusura del calciomercato coincide con la orwelliana giornata dell’odio per De Laurentiis. Il pappone e tutto quel che sappiamo da anni. È inutile ripetere le stesse cose. conoscete il pensiero di chi scrive. Che per questo è accusato di ricevere assegno mensile dal presidente del Napoli. Ci annoiamo a ripetere sempre le stesse cose. Siamo di fronte a una tifoseria che, con prezzi ribassati del 30%, non supera ...