Chi è Nunzia Catalfo | ministra del Lavoro e ' madrina' del reddito di cittadinanza

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La Cinquestelleè la nuovadel, nonché prima firmataria della proposta di legge suldinel 2013 e sul salario minimo nella scorsa legislatura. Nata a Catania nel 1967, da sempre è stata attenta ai temi sociali. Orientatore e selezionatore del personale, per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all'inserimento in collaborazione con i centri per l'impiego e i servizi per l'impiego in generale. Dal 2008 è attivista del Movimento 5 Stelle "per portare avanti una nuova visione del mercato delpiù aderente alle esigenze di imprese e cittadini", come scrive nel suo profilo sul Blog delle Stelle. Nel 2013 viene eletta al Senato della Repubblica e nel giugno dello stesso anno deposita la proposta di legge suldi. A gennaio di quest'anno scriveva: "Per ...

