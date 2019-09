Che cos' è la Samara Challenge e perché rischia di finire male

Che cos'è la Sama Challenge e perché rischia di finire male : Roma, Napoli, Messina, Catanzaro, Manfredonia, Cagliari, Catania…sono solo alcune delle città dove è esplosa la moda del “Samara Challenge”, ultima sfida lanciata dal web e accolta, pare, con estremo entusiasmo. Spiegare in cosa consiste è cosa assai facile: basta indossare una veste bianca, una parrucca con lunghi capelli lisci e neri in modo tale da coprire il viso e aggirarsi barcollando nottetempo tra le vie della città in compagnia di un ...

Il Guardian alla Curva Nord : È molto triste Che si possano dire certe cose anChe solo per sCherzo : Il Guardian risponde in qualche modo alla lettera scritta dalla Curva Nord a Lukaku per giustificare i buu che si sono sollevati dalla Curva del Cagliari domenica scorsa e lo fa con una lettera di Berri Glendenning che si firma The Fiver Comincia precisando che non gli piace parlare a nome di un gruppo, ma non può esimersi dal dimostrare il suo dispiacere per il fatto che si possa pensare che ciò che è accaduto a Lukaku non sia razzismo. In ...

Che cosa cambierà con le porte Usb 4 : (Foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Non manca molto al debutto della tecnologia Usb 4.0 che aprirà a numerose innovazioni e miglioramenti per l’interfaccia universale più importante e diffusa in ambito tech. La nuova generazione (che tecnicamente si dovrebbe scrivere senza spazio, Usb4) è stata annunciata la scorsa primavera e dovrebbe debuttare con i primi dispositivi e accessori dedicati nel 2020. Che cosa c’è da sapere a proposito ...

Nuove raccomandazioni sulla primissima infanzia : Che cosa cambia rispetto al passato : Ogni 5 anni vengono riviste le linee guida per i neogenitori, indicando loro quali sono le cortezze da avere per

Lui la chiama e le chiede di sposarlo lasciando un messaggio in segreteria ma lei il messaggio non lo ha ascoltato perché è accaduta una cosa incredibile : Un ragazzo, militare ha lasciato un messaggio nelle segretaria della sua fidanzata chiedendole di sposarlo. Il messaggio diceva così: “Non dimenticare mai che ti amo, non vedo l’ora che venga alla luce il bambino”. Purtroppo, però, il ragazzo ha sbagliato il numero di telefono e il messaggio è arrivato ad una donna, Diana, che ora vuole disperatamente aiutare questo ragazzo a rintracciare la sua fidanzata. Questa storia è raccontata dal ...

Entra in casa per rubare e vede Che il proprietario di casa è morto - cosa accade : Un ladro si è intrufolato in un appartamento per rubare. Ha girato la casa in cerca di oggetti preziosi ma, quando è arrivato in cucina ha fatto una scoperta terribile: la proprietaria, una donna di 73 anni, era morta . L’uomo, per lo spavento, ha gettato a terra alcune cose che aveva deciso di portare via ed è fuggito terrorizzato. Quando qualche giorno dopo i vicini di casa si sono insospettiti e che la donna non uscisse più di casa e hanno ...

Inter - la Curva Nord scrive un comunicato surreale per dire Che non è razzista. E così dimostra di esserlo : Breve riassunto delle puntate precedenti. Domenica, stadio Sardegna Arena di Cagliari, secondo turno del campionato di calcio. I padroni di casa ospitano l’Inter. Al 71esimo minuto di gioco viene fischiato un fallo in area in favore degli ospiti. Sul dischetto va Romelu Lukaku. Cosa succede? Buu e ululati scimmieschi dalla Curva sarda. A fine incontro dichiarazioni, polemiche e precisazioni. Cala il sipario, tutto archiviato. Come al ...

Kobo Libra H2O è il lettore di e-book impermeabile e moderno Che costa 180 euro : Per chi ama leggere sui supporti elettronici c’è una interessante novità: Kobo Libra H2O, un nuovo lettore per gli e-book che costa 180 euro e che si può ordinare a partire dalla prossima settimana (10 settembre). Esteticamente ricorda un po’ il modello Forma prodotto dalla stessa azienda, ma costa meno. Chi lo acquisterà avrà per le mani un prodotto che misura 144 x 159 x 5 – 7.8 millimetri, a fronte di un peso di 192 grammi. Lo ...

La classifica delle emoji più popolari : quali sono quelle più usate e cosa significano [INFOGRAFIChe] : Le emoji, piccole immagini che esprimono una certa emozione, sono diventate ormai di uso comune, soprattutto tra i giovani, per esprimere uno stato d’animo. Le “faccine” sono entrate a fare parte integrante del linguaggio utilizzato sul web, ciò anche grazie all’enorme diffusione degli smartphone e delle applicazioni di messaggistica. Tra le centinaia di emoji disponibili, quali sono quelle più utilizzate? Di seguito una classifica ...

Quota 100 non ha le ore contate : ma Che cosa può succedere nel 2020 col governo M5s-Pd : Una possibile "manutenzione" non si può escludere, con una riduzione (minima) della platea potenziale nel 2020. Un futuro...

Che cosa sappiamo del governo Conte-bis : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto: Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) A meno di imprevisti ormai alquanto improbabili, tra qualche giorno in Italia prenderà il via un nuovo esperimento politico: il Movimento 5 stelle, una delle più influenti forze anti-establishment dell’Europa degli ultimi anni, governerà insieme al Partito democratico, che finora aveva sempre considerato parte di quell’establishment. Il via ...

Alena Seredova non stira le divise dei figli : pioggia di critiChe - lei risponde così : Alena Seredova ha pubblicato una foto in cui appare insieme ai due figli nel loro primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. “È iniziata la scuola e rido solo io” osserva con ironia la bella showgirl, che si è fatta ritrarre tra i due sconsolati scolaretti. Alcuni utenti però, più che sulla esilarante espressione dei bambini, si sono soffermati sul loro abbigliamento. “Dovresti stirare la divisa dei figli” osserva qualcuno, visto che ...

Samsung svela l’Exynos 980 - con un chip 5G integrato : ecco di Che cosa è capace : Samsung 980 porta 4K a 120 fps, NPU 2,7 volte più veloce ed un velocissimo modem 5G integrato nel SoC: nel 2020 vedremo finalmente scendere di prezzo gli smartphone 5G? L'articolo Samsung svela l’Exynos 980, con un chip 5G integrato: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.