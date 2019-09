Cerca cane “da torturare” per la “scienza” | vero o fake?

Polpette avvelenate - in fin di vita il cane che Cerca va le persone scomparse : Mister Brown lotta tenacemente per non morire, ma il suo fegato è pesantemente compromesso. Il bracco, ennesima vittima...

Torturano e uccidono il cane. Lei il giorno prima aveva Cerca to su Google come fare : Leila Horvarth, 28 anni, e il suo fidanzato Norbert Farkas, 29 anni hanno confessato l'orribile gesto. I due sono stati condannati a 10 settimane di carcere.

Scende a Cercare il cane e viene investita dalla sua auto : La giovane non aveva inserito il freno a mano e quando è scesa è rimasta schiacciata tra il cancello e l’auto. Una ragazza di 22 anni si trova ora in gravi condizioni per essere stata investita dalla sua stessa auto. La giovane era scesa di corsa per cercare il cane, dimenticandosi di mettere il freno a mano. Adesso è ricoverata nell'ospedale di Brescia in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 14 agosto, verso le ...