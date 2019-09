Cecilia Rodriguez | la passerella è perfetta Curve pazzesche che infiammano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - baci a Venezia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a VeneziaOggi sui red carpet della Mostra del Cinema di Venezia gli influencer sfilano come le star. Tra i più fotografati della serata di martedì 3 ...

Cecilia Rodriguez mostra tutto : la foto senza veli manda in delirio i social : Se c’è un dono che Cecilia Rodriguez possiede è quello di saper catturare l’attenzione, di saperla focalizzare su di sé e lasciare il resto come contorno. È così che la bellissima sorella di Belen riesce a far impazzire tutti i fan sul suo profilo social. Ed è stata un’estate bollente quella in cui si sono rincorsi scatti hot e pose sexy, in giro per le vacanze e per il mare di mezzo mondo. Ma niente a che vedere con la storia che ha pubblicato ...

Cecilia Rodriguez coi capelli bianchi : foto che svelano tutto : foto capelli bianchi Cecilia Rodriguez: l’argentina non si nasconde… ma corre ai ripari! Non è la prima volta che Cecilia Rodriguez esibisce nuovi look su Instagram, acconciature diverse e trattamenti per viso e corpo. Questa volta ha voluto parlare di un problema ai capelli che nell’ultimo tempo ha dovuto affrontare: la canizie! Arrivata quasi alla […] L'articolo Cecilia Rodriguez coi capelli bianchi: foto che svelano ...

Ignazio Moser : “Con Cecilia Rodriguez né figli né nozze. Il video del vibratore? Odio i perbenisti” : Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', ha chiarito che con la compagna Cecilia Rodriguez non si parla di matrimonio, né si pianifica di allargare la famiglia. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', poi, ha commentato un episOdio accaduto nei mesi scorsi, quando pubblicò un video nel quale si vedeva un vibratore sul tavolo. adsensesi \\Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale ‘Chi', ha messo in ...

Ignazio Moser : "Niente figli e niente nozze con Cecilia Rodriguez. Pechino Express? Forse" : Se i cognati Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di trascorrere gli scampoli di agosto ad Ibiza, Ignazio Moser ha deciso di lasciare l'isola spagnola per trascorrere insieme alla compagna Cecilia alcuni giorni al fresco della montagna. In attesa di partecipare al Festival del Cinema di Venezia come ospiti di un'azienda sponsor del concorso, la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip ha raggiunto con la funivia ...

Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser assicura : “Niente figli e nozze” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non vogliono sposarsi e avere figli Prima erano rispettivamente la sorella di Belen e il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, adesso Cecilia e Ignazio si sono ritagliati uno spazio tutto loro nello showbiz. Da quando si sono uniti nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la seconda edizione, non si sono più lasciati e il loro amore cresce a dismisura ogni giorno. In una intervista rilasciata a Chi, ...

Cecilia Rodriguez replica su IG a chi dice che è mantenuta da Belen : 'Anche se fosse?' : Sono giorni difficili per alcuni membri della famiglia Rodriguez: dopo che Belen è stata presa di mira per la conduzione non impeccabile de La Notte della Taranta, anche Cecilia è stata attaccata per una foto un po' provocatoria che ha pubblicato su Instagram. A chi le ha dato della mantenuta, però, l'argentina ha risposto senza filtri: anche se dietro al suo successo ci fosse l'aiutino della sorella maggiore, la ragazza ha fatto sapere che non ...

Cecilia Rodriguez - selfie a luci rosse con Ignazio Moser : “Come corpo ognuno è singolo, come anima mai” scrive su Instagram Cecilia Rodriguez, e intanto posta uno scatto ad alto tasso erotico insieme a Ignazio Moser. Lui in boxer bianchi sfoggia addominali da urlo, lei indossa solo un paio di slip di pizzo mette in mostra un fisico da 10 e lode. Cecilia e Ignazio si stanno godendo una vacanza di coppia sulle Dolomiti, tra passeggiate in alta quota, gite in bicicletta e momenti di relax a ...

“Fate pena!”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - critiche per la foto nudi : Procederà pure a gonfie vele l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma ogni mossa della nuova coppia è un vero scandalo. La coppia, che ormai dura da due anni, da quando vale a dire si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, non si è mai lasciata. Mai una crisi, mai una separazione. Solo qualche voce di gossip che viene, puntualmente, smentita da loro attraverso scatti roventi in cui si dimostrano più uniti che mai e soprattutto sempre ...

Cecilia Rodriguez mantenuta da Belen? Lei : “Anche se fosse …” : Belen Rodriguez: Cecilia replica a chi l’accusa di essere una mantenuta Cecilia Rodriguez, ancora una volta, è al centro dell’ennesima e sterile polemica. Dopo aver pubblicato una foto che la ritrae a fianco del suo Ignazio Moser, la bella modella argentina è stata accusata da alcuni utenti della rete di essere una mantenuta. Nello specifico, secondo alcuni haters, Cecilia non dovrebbe fare altro che ringraziare sua sorella Belen ...

Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser : scoppia la polemica : Cecilia Rodriguez ha postato una fotografia con Ignazio che fa molto discutere, ecco perché Va a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due appaiono sempre più innamorati ed in sintonia, il che li rende inseparabili. Insomma la casa del Grande Fratello ha portato fortuna ad entrambi visto che li […] L'articolo Cecilia Rodriguez posta una foto con Ignazio Moser: scoppia la polemica proviene da Gossip e ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo nudi allo specchio : Un altro scatto allo specchio per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno nuovamente deciso di fotografarsi nudi per condividere l'immagine sui social, dove tra i tanti apprezzamenti non mancano le critiche. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dimostrato in più di un'occasione di essere una coppia molto affiatata e in perfetta armonia con i loro corpi. Dopo la gaffe del gioco erotico condiviso per errore dal ragazzo ...

Cecilia Rodriguez - foto in topless con Ignazio Moser/ Hater : 'Siete dei mantenuti!' : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, selfie hot sui social per la coppia che si prepara a festeggiare i primi due anni insieme

Cecilia Rodriguez con il passeggino : “Ma io non sono incinta” : Cecilia Rodriguez ultimamente va in giro con un passeggino ma, no, non c’è nessun bambino in circolo Cecilia Rodriguez, dopo giorni di separazione, si è finalmente riunita con la sua amata cagnolina Aspirina. Purtroppo per il dolce animaletto questo non è un bel momento. Come spiegato da Veronica Cozzani, la mamma dei Rodriguez, il cane […] L'articolo Cecilia Rodriguez con il passeggino: “Ma io non sono incinta” proviene ...