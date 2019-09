Carabinieri | comandante Nistri in Sicilia | visita a Corleone Montelepre e Palermo

Carabinieri : comandante generale Nistri in visita a Trapani : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - visita del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri , generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri oggi al comando provinciale Carabinieri di Trapani . Il comandante ha incontrato il comandante provinciale colonnello Gianluca Vitagliano, il prefetto Tommaso Ricciardi,

Carabinieri : comandante generale Nistri in visita a Trapani : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – visita del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri , generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri oggi al comando provinciale Carabinieri di Trapani . Il comandante ha incontrato il comandante provinciale colonnello Gianluca Vitagliano, il prefetto Tommaso Ricciardi, il procuratore Alfredo Morvillo, il questore Claudio Sanfilippo e il comandante provinciale della Guardia di Finanza ...

Omicidio Mollicone - la Procura chiede il rinvio a giudizio della famiglia dell'ex comandante Mottola e di due Carabinieri : Omicidio di Serena Mollicone , la Procura di Cassino oggi ha presentato richiesta di rinvio a giudizio per Marco, Franco e Annamaria Mottola , Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Per la famiglia ...

Roma - comandante provinciale Carabinieri : “Disappunto per le ombre sollevate sulla vicenda. Cerciello aveva dimenticato la pistola” : “Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, nella conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha ...