Calvi Festival | serata finale in jazz con Marcello Rosa e la Filarmonica Sabina Foronovana

Fonte : laprimapagina

(Di mercoledì 4 settembre 2019)e laconcludono il2019 con il gran concertoin una

OltreleColonne : Al Calvi Festival 2019 DanieleAcusticoRino in Trio e il suo tributo a Rino Gaetano - OltreleColonne : Marcello Rosa al Calvi Festival per il gran concerto finale in Jazz -