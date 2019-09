Calcio | la Curva Nord di San Siro si schiera con Cagliari | “Caro Romelu | questo non è

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Durante la partita della seconda giornata di Serie A,-Inter di domenica, dalle gradinate della Sardegna Arena sono cominciati a scendere numerosi ululati e fischi rivolti al centravanti belga neo acquisto dell’InterLukaku, che si apprestava a battere ildi rigore concesso ai nerazzurri. Un breve episodio spiacevole che ha sollevato l’attenzione mediatica di tutti portando alla luce numerose polemiche sul razzismo e dovute precisazioni da parte dei diretti interessati. Molte squadre si sono unite all’appello No-to-racism di Lukaku al termine del match e dopo il polverone sollevato al termine della partita l’episodio sembrava essere destinato a svanire lentamente nella memoria dei molti, pronti a passare oltre. Anche la stessa società sarda si era dissociata da quanto successo, seppur in maniera non troppo convinta, ed aveva accolto il ...

Gazzetta_it : #Inter, la #CurvaNord scrive a #Lukaku: “L’Italia non è razzista” - Sport_Mediaset : Caso #Lukaku, la Curva Nord dell'#Inter difende i tifosi del #Cagliari: 'Non è stato razzismo'… - anto_galli4 : RT @modinog: La #curvanord così come tutto il mondo #ultras non dovrebbe esistere nel calcio. Comunque meglio che #Lukaku obbedisca alla #c… -