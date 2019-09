Britney Spears | l' ex marito accusa il suocero di violenza sul figlio di 13 anni | una

Britney Spears - suo padre accusato di aver picchiato il nipote Sean : Il padre di Britney Spears è stato accusato dall’ex marito della popstar, Kevin Federline, di aver picchiato il nipote, Sean. Stando a quanto riportato da TMZ, lo scorso 24 agosto, il nonno avrebbe messo le mani addosso al nipote, sfondando una porta per raggiungerlo e impedirgli di scappare. La scena si sarebbe svolta davanti a Britney. È stata aperta un’indagine e resta da capire se l’uomo verrà accusato di violenza ...

Britney Spears si sfoga : A volte si è molto soli - basta gente falsa : La cantante 37enne Britney Spears sta attraversando un momento delicato della propria vita, a seguito dei problemi di natura mentale di quest'inverno. La reginetta del pop Britney Spears, dopo i recenti problemi di natura mentale che l’hanno costretta a cancellare la serie di concerti a Las Vegas, è tornata attiva sui social. Nel suo ultimo post su Instagram, la cantante si è aperta riguardo ad un argomento molto delicato: la ...

Britney Spears ha minacciato un'attrice di Zoey 101? : In questi giorni si fa un gran parlare del ritorno di Zoey 101, telefilm che tra i suoi protagonisti aveva Jamie Lynn Spears, sorella della cantante Britney. Ebbene, pare che Nickelodeon stia trattando con l'attrice per riaverla nel cast.La notizia ha scosso la collega Alexa Nikolas, che a Tmz ha rivelato di aver avuto degli scontri proprio con Britney e che al momento non risulta nel cast (traduzione di BitchyF): “Non dovrei piangere perché ...

Britney Spears ancora regina dei red carpet alla première di 'C'era una volta a Hollywood' : La principessa del pop è finalmente tornata. Dopo aver involontariamente gettato nello sconforto i suoi fedeli sostenitori, prendendo la decisione di ritirarsi momentaneamente dalle scene e sospendendo il preannunciato Britney Domination show di Las Vegas, la cantante statunitense è apparsa in una forma fisica raggiante e nuovamente felice. Nella sua ultima apparizione pubblica, Britney era in dolce compagnia con il suo nuovo fidanzato Sam ...

Brad Pitt messo ko da Britney Spears alla premier di C'era una volta - : Serena Granato La cantante americana di Baby one more time, reduce dalla celebrazione del suo ventennale di carriera, è apparsa in una perfetta forma fisica alla premiere mondiale del film che vede protagonista Brad Pitt Britney Spears ha messo ko il vip per il quale ha sempre avuto una cotta, Brad Pitt. La popstar lo ha fatto sul red carpet della premiere mondiale di Once upon a time in Hollywood, dove ha ufficialmente segnato il ...

Prima uscita pubblica per Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari : La cantante ha sfilato per la Prima volta col fidanzato sul tappeto rosso del TCL Chinese Theatre, a Los Angeles, in occasione della première di «C’era una volta a…Hollywood». Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari sono stati alla loro alla Prima pubblica in occasione di “Once Upon a Time in Hollywood” a Los Angeles. Mani intrecciate e bacio a favore di fotografi per la coppia, che ha sfilato insieme al trio stellare di protagonisti del film ...

