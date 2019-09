Brexit | UE | “No deal possibilità molto chiara”

Il Parlamento britannico voterà per evitare il “no deal” su Brexit : L'opposizione ha ottenuto di votare domani una legge per evitare l'uscita dall'Unione Europea senza accordo: Boris Johnson ha detto che se sarà approvata chiederà nuove elezioni

Brexit - Londra : “Non metteremo controlli in Irlanda - ma no a backstop” : Londra, 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo profondamente impegnati per la pace, prosperità e sicurezza in Irlanda del Nord e non saranno mai, e siamo stati chiari su questo, istituiti infrastrutture o controlli sul confine”. Così un portavoce di Downing Street replica alla risposta data dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, alla lettera inviata da Boris Johnson in cui si chiede di togliere il backstop ...

Brexit - trapela il dossier del governo : in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci : Un’analisi del governo britannico avverte del possibile impatto di una Brexit “No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportare scarsità di cibo, farmaci e carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al ...

Brexit - alimentare : scenario “preoccupante” in caso di “No deal” : Con quasi un terzo del cibo consumato in Regno Unito che arriva dai Paesi dell’Unione Europea” è giustificato lo scenario preoccupante a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovesse lasciare l’Unione europea senza alcun accordo“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni sul piano Operation Yellowhammer in caso di No deal. A spaventare ...