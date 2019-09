Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) di Riccardo Mastrorillo Le nostre preoccupazioni sulla tenuta della democrazia rappresentativa, il richiamo continuo alla democrazia liberale, alla difesa delle istituzioni parlamentari, hanno sempre avuto un afflato e un’attenzione internazionale. In questi giorni, anche nella culla della democrazia parlamentare, in quella che per alcuni è sempre stata la Sancta sanctorum della religione della libertà, cioè Westminster, è stato condotto il più grave e pericoloso attacco alla democrazia. Dopo le dimissioni della premier Theresa May, senza alcun passaggio elettorale, per la seconda volta nel corso della legislatura è diventato primo ministro l’ultra conservatore. Non si tratta di un rigido conservatore alla, per capirsi, Margaret Thatcher:è un sovranista convinto, espressione di una concezione retriva di democrazia illiberale, esattamente come Orban in ...

antoguerrera : @repubblica Questo è il pezzo provvisorio appena arrivata la notizia, per farvi un'idea, ma ora arriva quello aggio… - VincentBond007 : RT @ilfattoblog: Brexit, quello che ha fatto Boris Johnson ha dell’incredibile - ilfattoblog : Brexit, quello che ha fatto Boris Johnson ha dell’incredibile -