Brexit | Johnson battuto |  primo sì alla legge che blocca il «no deal»

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...

Dopo la sconfitta Johnson vuole andare alle urne il 15 ottobre. Oggi il voto contro la no deal Brexit : Una magra vittoria all’indomani di una pesante sconfitta per Boris Johnson. Dopo essere andato sotto di 27 voti ai Comuni sulla calendarizzazione della legge anti no deal, e aver espulso immediatamente i Tory dissidenti, il premier britannico ha ricevuto il secondo parere favorevole dal tribunale sulla sua decisione di sospendere il parlamento dalla settimana prossima al 14 ottobre. Il giudice della suprema corte scozzese, ha ...

Brexit - quello che ha fatto Boris Johnson ha dell’incredibile : di Riccardo Mastrorillo Le nostre preoccupazioni sulla tenuta della democrazia rappresentativa, il richiamo continuo alla democrazia liberale, alla difesa delle istituzioni parlamentari, hanno sempre avuto un afflato e un’attenzione internazionale. In questi giorni, anche nella culla della democrazia parlamentare, in quella che per alcuni è sempre stata la Sancta sanctorum della religione della libertà, cioè Westminster, è stato condotto ...

Brexit - il deputato Philip Lee lascia i Tory e va con i LibDem. Johnson perde la maggioranza : Il governo di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall’ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della Brexit, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. Il cambiamento non comporta comunque ...

Brexit - BORIS JOHNSON ALL'ANGOLO/ Tory espellono 21 ribelli - uscita il 31 gennaio? : BREXIT, BORIS JOHNSON ALL'ANGOLO: persa la maggioranza, i Tory espellono 21 membri dal proprio partito. Probabile l'uscita al 31 gennaio

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Londra. Rivolta dei tory europeisti contro Boris Johnson : votato rinvio Brexit : La Rivolta dei deputati tory europeisti contro Boris Johnson inizia con la passeggiata di Phillip Lee, tory di 48 anni,

Brexit - Johnson sconfitto ai Comuni. E ora annuncia elezioni anticipate : Prima sconfitta per Boris Johnson ai Comuni: con 328 voti a favore e 301 contrari, il Parlamento britannico ha approvato la mozione per portare oggi in aula la legge anti no-deal promossa dai laburisti. Una sconfitta ancora piu' bruciante per l'inquilino di Downing Street a causa dei 21 'ribelli' Tory che, nonostante la minacciata espulsione, hanno votato contro il loro stesso governo, insieme alle opposizioni. Immediata la replica di BoJo che ...

Brexit - Johnson sconfitto a Westminster : “Siamo pronti alle elezioni anticipate” : Il Parlamento britannico vota sì a una mozione per bloccare l’addio all’Unione europea senza accordo

Johnson sconfitto - la Brexit può slittare a gennaio. E ora il premier vuole le elezioni : Il premier battuto per 328 voti a 301: il Parlamento dice no a un divorzio da Bruxelles senza accordo. Almeno 20 i parlamentari conservatori che hanno voltato le spalle al governo

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il governo Tory di Boris Johnson e’ stato battuto stasera ai Comuni nel primo, cruciale voto sulla legge anti-no deal sottoposta dagli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico a chiedere all’Ue un nuovo rinvio della Brexit, in mancanza d’accordo, oltre il 31 ottobre. L’aula ha dato l’ok – con 328 si’ e 301 no – a una contestata mozione trasversale volta a togliere ...

Boris Johnson ha perso un voto importante su Brexit : Il Parlamento britannico ha scelto di votare domani una legge per evitare il "no deal": se passasse, il premier vuole chiedere nuove elezioni

Brexit - deputato Tory va all'opposizione : Johnson senza maggioranza : Philip Lee è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici mettendo sotto il governo di Boris Johnson che comunque non cade automaticamente

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere