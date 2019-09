Il nuovo governo nasce con un contratto mica male : vaffa Brexit : L’elemento più rilevante presente all’interno del programma di governo diffuso ieri mattina dalla piattaforma Rousseau non riguarda tutto ciò che il programma prevede (tra i punti elencati mancano solo la promessa di lavorare con urgenza alla pace nel mondo e la garanzia di offrire cchiù pilu pe’ tu

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il governo Tory di Boris Johnson e’ stato battuto stasera ai Comuni nel primo, cruciale voto sulla legge anti-no deal sottoposta dagli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico a chiedere all’Ue un nuovo rinvio della Brexit, in mancanza d’accordo, oltre il 31 ottobre. L’aula ha dato l’ok – con 328 si’ e 301 no – a una contestata mozione trasversale volta a togliere ...

Brexit - Londra piomba nell'incubo di una nuova crisi di governo : La defezione del deputato conservatore Lee, dovuta al suo dissenso nei confronti della strategia del governo Johnson per la...

La contromossa di Corbyn : “Prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E parte la campagna del governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

Brexit - Johnson convoca il governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

«Preparatevi alla Brexit» - la campagna di informazione del Governo : Due mesi all’addio e il Governo britannico prepara i cittadini, del Regno Unito e non solo, alla separazione fissata per il 31 ottobre. «Get Ready for Brexit», «Preparatevi per la Brexit» è lo slogan scelto per la pagina che, in base alle risposte date, indica quali informazioni servono per essere pronti alla data dell’addio fra UK e UE. È una campagna pubblicitaria che costa più di 100 milioni di sterline, il doppio di quello usato per la ...

«Preparatevi alla Brexit» - al via la campagna di informazione del governo : Sul portale GOV.UK un vademecum per cittadini, imprenditori e turisti per prepararsi all’uscita della Gran Bretagna dalla Ue

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Brexit - il governo britannico sospende il parlamento fino al 14 ottobre : in campo la Regina - e la sterlina crolla : “Questa mattina ho parlato a sua Maestà la Regina per richiedere una fine dell’attuale sessione parlamentare nella seconda settimana di lavori a settembre per ricominciare la seconda sessione di questo parlamento con il discorso della Regina del 14 ottobre“. E’ quanto scrive di suo pugno il primo ministro britannico Boris Johnson in una lettera inviata ai parlamentari in cui sottolinea come l’attuale sessione del ...

Brexit - il governo britannico chiederà alla regina sospensione attività del parlamento : Il governo britannico sta valutando la possibilità di estendere il periodo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, durante il quale il parlamento non si riunisce normalmente, fino al 14 ottobre

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al

Brexit - il dossier segreto del governo britannico : “Gravi carenze di cibo - farmaci e carburante se si esce dall’Ue senza accordo” : Scarsità di cibo, farmaci e carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio del governo britannico sull’impatto di una Brexit senza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo ...

Brexit - Londra sotterra leggi Ue. Ma il governo prevede scenario da dopoguerra : Boris Johnson procede a passi decisi verso la Brexit, sebbene tra i parlamentari covi una rivolta contro il premier britannico e lo stesso governo preveda uno scenario da dopoguerra per il giorno dopo il 31 ottobre, data fissata per l'uscita di Londra dall'Unione europea. Il governo britannico ha emesso un decreto che mette fine dal prossimo 31 ottobre a tutte leggi dell'Ue in vigore nel paese. Si tratta di un passaggio burocratico, dal ...

Brexit - trapela il dossier del governo : in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci : Un’analisi del governo britannico avverte del possibile impatto di una Brexit “No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportare scarsità di cibo, farmaci e carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al ...