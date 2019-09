Boxe | 17 azzurre presenti al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi per il Training Camp

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ad, neldi, sta per cominciare un grande ritiro di quindici giorni dove alcune tra le nazionali femminili si troveranno per un’intenso periodo di allenamenti. Ilinizierà venerdì 6 settembre e durerà fino al 20, vedrà impegnate diciassette delle nostread allenarsi con le migliori atlete di Corea del Sud, Cina, India, Finlandia, Francia e Svizzera. Di seguito l’elenco completo delle atlete e dei tecnici selezionati per il ritiro: Nr. Peso Pugile Comitato A.S.D. – G.S. – C.S. 1 48 BONATTI Roberta CP C.S. CARABINIERI 2 51 FADDA Camilla LG ASD TRIONFO GENOVESE 3 51 SAVCHUK Olena AB ASD SAULI4 54 LAMAGNA Giulia PM ASD BOXING CLUB BIELLA 5 54 SORRENTINO Giordana (arrivo 8/9/2019) CP C.S. CARABINIERI 6 57 TESTA Irma LZ G.S. FIAMME ORO 7 57 MESIANO Alessia LZ G.S. FIAMME ...

