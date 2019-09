Botte a bimbo di 5 mesi | arrestata la mamma

Bimbo picchiato a morte a Novara - le foto delle Botte nella chat della madre : Era almeno un mese che il piccolo Leonardo Russo aveva segni di botte sul corpo. Almeno un mese prima di morire. Il Bimbo di 20 mesi è morto il 23 maggio 2019 a Novara, non per una caduta dal lettino come hanno detto in un primo tempo la madre e il compagno di lei, ma per i maltrattamenti subiti. Sono le immagini del Bimbo nella chat della donna e del compagno a mostrare i segni dei colpi. Questa è la via che stanno prendendo le indagini dopo le ...