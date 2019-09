Bimba di 4 anni muore mentre viaggia insieme alla mamma Uno schianto terrificante

Bergamo : Bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) - La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panic

Bergamo : Bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima (2) : (AdnKronos) – La donna, quando si è accorta che la figlia aveva difficoltà a respirare e si lamentava per il dolore, ha provato a tagliare la fascetta con delle forbici ma senza riuscirci. Nel frattempo la bambina ha perso conoscenza. La madre ha allertato il numero di emergenza, poi presa dal panico ha iniziato a urlare dal balcone di casa richiamando l’attenzione dell’intero vicinato. I soccorsi intervenuti ...

Bergamo : Bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. E' successo a Calvenzano, in provincia di Bergamo, venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata n

Bergamo : Bimba di 11 anni si stringe fascetta al collo per gioco - gravissima : Milano, 2 set. (AdnKronos) – Una bambina di 11 anni ha rischiato di strozzarsi con una fascetta autobloccante, messa intorno al collo per gioco forse per farsi una collana. E’ successo a Calvenzano, in provincia di Bergamo, venerdì scorso e le condizioni della minore restano gravissime. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII è in prognosi riservata. A lanciare l’allarme è stata ...

Modena - Bimba di 9 anni ustionata dall’acqua bollente per la pasta : è grave a Parma : Incidente domestico a Bastiglia, nel Modenese. Una bambina di nove anni è rimasta ustionata dall'acqua bollente per la pasta che le è finita addosso mentre i familiari stavano preparando il pranzo della domenica. Trasportata al Centro grandi ustionati di Parma, attualmente è ricoverata in prognosi riservata.Continua a leggere

Guardia giurata violenta Bimba di 3 anni in centro commerciale : A Sidney, una Guardia di sicurezza ha abusato per undici minuti di una bambina di soli tre anni nei sotterranei di un centro commerciale. Il pedofilo è stato incastrato dai filmati delle telecamere di sorveglianza In Australia, una Guardia giurata ha abusato sessualmente di una bimba di tre anni nel seminterrato di un centro commerciale. L'ennesimo, agghiacciante episodio di sevizie esercitate su una innocente bambina. Stavolta, la ...

Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della pasta - è grave : Una bambina è rimasta ustionata dall’acqua bollente per la pasta: le è finita addosso mentre il padre e la madre stavano preparando il pranzo della domenica. E’ accaduto ieri a Bastiglia, nel Modenese: a seguito dell’incidente domestico, la Bimba di 9 anni è stata trasportata al centro grandi ustionati di Parma, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Bimba di 9 anni si ustiona con l’acqua bollente della ...

Allarme ebola in Uganda : morta la Bimba di 9 anni contagiata : E’ deceduta la bambina di nove anni cui era stato diagnosticato il virus ebola nella citta’ occidentale di Kasese. Lo rende noto il ministero della Salute ugandese in un comunicato. La bambina, cui era stato diagnosticato il contagio durante lo screening al valico di frontiera di Mpondwe, era stata isolata e trasferita in un’unita’ di trattamento dell’ebola. Si tratta dell quarta vittima riscontrata in Uganda dalla ...

Bimba di 12 anni risucchiata dalla pompa in piscina - Alisa Adamova muore davanti ai genitori : Bambina di 12 anni risucchiata dalla pompa della piscina, muore in vacanza davanti ai genitori. Il padre, non vedendola riemergere, si è buttato in acqua e ha tentato di liberarla senza però riuscirci. Il suo braccio è stato risucchiato da una pompa di filtraggio della piscina in cui stava nuotando ed è rimasta così sott’acqua per 15 minuti. Così è morta Alisa Adamova, 12 anni, originaria di San Pietroburgo, in Russia. L’incidente è avvenuto ...

Bimba di 12 anni risucchiata dalla pompa in piscina - muore davanti ai genitori : Il braccio viene risucchiato da un filtro della piscina e muore annegata. Alisa Adamova, 12 anni, di San Pietroburgo in Russia, è rimasta bloccata in acqua per circa 15...

Bimba di 3 anni morta in casa - “uccisa dalla mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Mondragone - Bimba ucraina di otto anni investita da un'auto pirata. «Condizioni disperate» : Una bimba ucraina di otto anni è ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un'auto pirata a Mondragone, comune del litorale...

Si droga - sale in auto e investe una Bimba di 8 anni in vacanza con la famiglia : Strafatto di cocaina era fuggito a bordo dell'auto priva di assicurazione e revisione, senza prestare soccorsi. L'uomo - un...

Alla guida drogato investe Bimba di 8 anni - arrestato : Ha investito una bambina di 8 anni, riducendola in gravi condizioni, ed è scappato. Era anche sotto l'influsso della droga D.N.L., 47 anni, napoletano residente nel quartiere di Secondigliano che nel pomeriggio di ieri, a Mondragone, nel Casertano, in località Pescopagano, ha travolto Alla guida di una vettura una bimba ucraina in vacanza nella cittadina del litorale domizio, che era a piedi con i genitori. L'investitore, nonostante il forte ...