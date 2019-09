Bild | Metzelder accusato di diffusione di immagini pedopornografiche

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La polizia della Renania ha sequestrato cellulare e computer a Christoph, l’ex difensore di Borussia Dortmund, Real Madrid e della nazionale tedesca che è statodelladi. Ad accusarlo, secondo quanto riportato da, sarebbe stata una donna di Amburgo con cui aveva avuto una relazione tempo fa. Sarebbe stata lei ha mostrare alcuni filmati alla polizia che il calciatore le aveva inviato tramite whattsappsi trovava a un corso di coaching a Hennef quando è stato avvicinato dagli agenti della polizia, i quali, dopo avergli sequestrato il cellulare, lo hanno accompagnato presso la sua abitazione di Dusseldorf per perquisirla e recuperare anche il computer L'articolodidiilNapolista.

Dalla Rete Google News

la Repubblica

Il 38enne ex difensore della nazionale tedesca per ora è solo un sospettato e non è stato arrestato dalla polizia di Amburgo. Nel suo.