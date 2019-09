Biathlon | una notizia shock travolge il mondo degli sport invernali | è morto Halvard

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il norvegese si è spento nella sua casa in maniera improvvisa, si era ritirato nel 2010 dopo una serie infinita di successi IldelpiangeHanevold. Il 49enne atleta norvegese si è spento nella sua casa in maniera improvvisa: unache ha colpito tutti gliivi appassionati. Hanevold ha concluso la sua brillante carriera nel 2010 dopo diversi successi, come l’oro individuale nelle Olimpiadi di Nagano nel 1998 così come gli altri due titoli a cinque cerchi raggiunti a Salt Lake City (2002) e Vancouver (2010) nella staffetta. Sempre nella staffetta, questa volta a Ostersund nel 1997, ha ottenuto il suo primo grande successo in Coppa delprima di vincere due titoli individuali nel 1998 e nel 2003. Nel suo palmares si possono contare anche 16 medaglie mondiali frutto di 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Hanevold, che ...

