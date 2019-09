Berrettini in semifinale agli US Open 42 anni dopo Barazzutti | è nella storia del tennis

Un italiano in semifinale gli Us Open : Berrettini - che sogno : Berrettini raggiunge Corrado Barazzutti tra gli Italiani ad aver giocato una semifinale agli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. Risultato storico, attesto dal tennis italiano per 42 anni. Il tennista italiano, dopo un ottimo Wimbledon, arriva a giocarsi la sua prima semifinale Slam dopo aver eliminato il numero 13 del mondo, il francese Gael Monfils, sul campo centrale degli US Open: l'Artur Ashe Stadium, stadio da tennis più ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini THAT’S AMORE! Impresa da sogno - batte Molfils al tiebreak del 5° e vola in semifinale! : Corrado Barazzutti non sei più da solo! Quarantadue anni dopo Matteo Berrettini riporta l’Italia del tennis nella semifinale del torneo maschile agli US Open. Un’Impresa incredibile per il tennista romano, che ha vinto una fantastica battaglia di cinque set contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 dopo tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Berrettini diventa il quarto italiano di sempre a raggiungere ...

L'impresa di Berrettini agli US Open contro Monfils. È in semifinale : Prima dell'inizio del match risuonavano ancora le parole di ammirazione di Matteo Berrettini, classe 1996, nei confronti di Gael Monfils, classe 1986: "Lo guardavo da piccolo, è un giocatore straordinario". Alla fine della maratona lunga cinque set, che i due hanno giocato per aggiudicarsi l'onore di giocare una semifinale agli Us Open, c'è aria di passaggio di consegne. Il giovane tennista romano ha sconfitto il collega francese ...

US Open 2019 : è il giorno di Matteo Berrettini - contro Monfils per cercare la semifinale. Nadal favorito contro Schwartzman - sfide incerte tra le donne : Si arriva al secondo mercoledì degli US Open con i quarti di finale maschili e femminili che stanno per andare in archivio sull’Arthur Ashe Stadium, e con le semifinali che, dunque, sono prossime a prendere forma in maniera integrale. E’ il giorno (o, per metterla sul fuso orario italiano, la sera) di Matteo Berrettini: il romano, ai primi quarti di finale Slam in carriera, affronta un giocatore di grande esperienza a questi livelli, ...