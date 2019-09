Berlusconi | “Sono arrivati i comunisti | ora prendiamo i delusi della Lega”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2019) ''Con il Conte bis siamo passati dalla paalla brace'', tuona Giorgio Mulè portavoce dei gruppi di Fi in Parlamento dopo la presentazionelista dei ministri, ma non sono pochi gli azzurri che in queste ore tirano un sospiro di sollievo per la nascita del governo giallorosso che scongiura, almeno fino al varofinanziaria, il rischio di elezioni anticipate. Il 'partito del non voto' per arginare la voglia di urne di Matteo Salvini è convinto che ora Forza Italia avrà più tempo per riorganizzarsi e schiarirsi le idee sul futuro. Tutti scommettono che ora ci sarà una resa dei conti interni sulla linea politica da tenere: ovvero sul tipo di opposizione da fare alla 'doppia sinistra' M5S-Pd, e soprattutto, su come rapportarsi con l'alleato Matteo Salvini, costretto ora all'opposizione dopo aver provocato lui la crisi. Il confronto riguarderà sostanzialmente i 'filosalviniani' ...

