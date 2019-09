Beach volley | World Tour Finals 2019 Roma Azzurri tutti fuori a testa alta nelle

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Niente da fare per le sei coppie italiane inseritequalificazioni delledii binomisono usciti al primo turno del tabellone a eliminazione diretta che qualifica per il main draw otto coppie maschili e altrettante femminili. Saranno dunque sei i binomi italiani presenti nel tabellone principale con la novità di Scampoli in coppia con Puccinelli al posto di Arianna Barboni che si è procurata un infortunio muscolare alla gamba destra. In campo femminile si sono fermate subito They/Varrassi, sconfitte 2-0 (21-16, 21-16) dalle finlandesi Lahti/Parkkinen, mentre Colombi/Breidenbach hanno subito una dura lezione dalle cinesi Xue/Wang, vittoriose 2-0 (21-14, 21-13) contro le azzurre. In campo maschile Abbiati/Andreatta si illudono per un set di poter battere i cinesi Gao/Li che alla fine hanno la meglio in rimonta con il punteggio di 2-1 (14-21, ...

virginiaraggi : .@Roma capitale del Beach Volley. In attesa dei Mondiali che ospiteremo nel 2021, da oggi a domenica al Foro Italic… - CanioA : RT @virginiaraggi: .@Roma capitale del Beach Volley. In attesa dei Mondiali che ospiteremo nel 2021, da oggi a domenica al Foro Italico si… - gfornaciari63 : RT @virginiaraggi: .@Roma capitale del Beach Volley. In attesa dei Mondiali che ospiteremo nel 2021, da oggi a domenica al Foro Italico si… -