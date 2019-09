“Basta | è finita!” Wanda Nara | che batosta! Lui non la vuole più

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non si mette bene perin Italia. No, non parliamo della sua carriera da procuratore sportivo, ma di quella di showgirl. La moglie di Mauro Icardi ha ben poche possibilità di tornare ad essere volto femminile del programma sportivo ‘Tiki Taka’. Per il proseguo della sua carriera televisiva in Italia ci sono infatti almeno due ostacoli. Il primo è di ordine pratico: il marito potrebbe infatti finire a giocare a Parigi, il che renderebbe difficile, anche se non impossibile, fare continuamente avanti e indietro tra la capitale francese e Milano. Poi c’è un altro problema. Il conduttore della trasmissione Pierluigi Pardo non vede affatto di buon occhio la presenza della bionda argentina nel suo programma. Icardi, 26 anni, ha infatti appena fatto causa all’Inter e questo creerebbe non pochi imbarazzi in studio.“Faccio un discorso molto serio e ...

