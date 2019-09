Basket | Mondiali 2019 Italia-Serbia 77-92 | Gallinari | “Mi dispiace per la sconfitta | ora

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

VIDEO Italia-Serbia 77-92 - Mondiali Basket 2019 : highlights e sintesi partita. Azzurri sconfitti a testa alta : L’Italia ha tenuto testa alla Serbia ai Mondiali 2019 di basket, gli Azzurri hanno messo tanto cuore nel big match che ha chiuso la prima fase della rassegna iridata, hanno cercato di battagliare alla pari con la corazzata slava e sono rimasti a lungo a contatto di una delle grandi favorite per la conquista del titolo. La nostra Nazionale ha combattuto per tre quarti trascinata da Danilo Gallinari (26 punti) e Marco Belinelli (15), poi ...

Basket - Mondiali 2019. Italia-Serbia 77-92 - Sacchetti. “Un po’ stanchi nel finale - in partita fino a quando avevamo energie” : L’Italia ha giocato una meravigliosa partita contro la fortissima Serbia ai Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale ha cercato di tenere testa alla corazzata slava e per larghi tratti dell’incontro è rimasta a contatto dei maestri prima di crollare alla lunga distanza complice anche un calo fisico che ha fatto la differenza. Gli azzurri sono usciti dal campo a testa altissima, hanno onorato l’impegno contro una delle ...

L’Italia del Basket ha perso per 92 a 77 contro la Serbia ai Mondiali : Mercoledì pomeriggio la nazionale italiana maschile di basket ha perso per 92 a 77 contro la Serbia, nei Mondiali in corso in Cina: è la prima sconfitta del torneo per l’Italia, che nelle precedenti due partite aveva battuto le Filippine

Basket - Mondiali 2019 : Italia a contatto per tre quarti - poi la Serbia scappa e vince 77-92. Azzurri secondi nel girone - ora Spagna e Porto Rico : Il big match del girone D finisce come pronosticato da molti, con la vittoria della Serbia per 77-92, ma l’Italia non sfigura di fronte alla formazione più seriamente candidata a rivaleggiare con gli Stati Uniti per la vittoria dei Mondiali di Cina 2019. Gli Azzurri di Meo Sacchetti restano dentro la partita per tre quarti abbondanti, prima di cedere di fronte alla chiara forza del gruppo di Sasha Djordjevic, guidato dai 31 punti di un ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica ai quarti se… Azzurri non padroni del proprio destino : rischio biscotto Spagna-Serbia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale ha demolito Filippine e Angola prima di tenere testa alla fortissima Serbia che ha ribadito di essere la grande favorita per la conquista del titolo iridato. Gli Azzurri ora si trasferiranno a Wuhan (Cina) dove andranno a caccia di una difficilissima qualificazione ai quarti di finale, i ragazzi del CT Meo Sacchetti dovranno compiere ...

Mondiali di Basket - una grande Italia fa paura alla Serbia per tre quarti : poi cede 77 a 92. Adesso la sfida alla Spagna verso i quarti : Una bella Italia, intensa, sfrontata: per tre quarti addirittura in grado di mettere seriamente in difficoltà la Serbia. Poi gli azzurri finiscono le batterie e la partita termina 77 a 92, ma la squadra di coach Sacchetti dimostra che è pronta per sfidare la Spagna nella gara che sarà decisiva per l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di basket di Cina 2019. L’Italia soffre tutta la fisicità dei serbi, fin da subito, ma dimostra ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Cina in difficoltà col Venezuela - Argentina avanti con la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 15.42 Venezuela-Cina 62-53: a 1’42” dalla fine Venezuelani avanti di 9 lunghezze. 15.39 SPAGNA-IRAN 52-49: gli iberici prendono il largo con un parziale di 10-0 ma controparziale di 6-0 per l’Iran! 15.37 Venezuela-Cina 60-53: continua il tentativo di rimonta del padroni di casa. 15.35 ITALIA-SERBIA 77-92: gli azzurri ...

LIVE Italia-Serbia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 77-92 - azzurri commoventi - poi i serbi dilagano nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. FINISCE QUI LA PARTITA! L’Italia è arrivata sul -2 a metà terzo quarto, trascinata da un grande Gallinari, ma da quel momento la serbia si è accesa e non c’è stato più nulla da fare per gli azzurri. Un super Bogdanovic da 31 punti. 77-92 Ultimo canestro di un ottimo Danilo Gallinari, che chiude con 26 punti. 75-92 Brooks ...

Mondiali Basket 2019 – L’Italia non ce la fa! La Serbia è troppo forte : prima sconfitta iridata per gli azzurri - agli ottavi c’è la Spagna : Niente da fare per l’Italia contro la Serbia ai Mondiali di Basket 2019: azzurri ko, agli ottavi sfideranno la Spagna Di certo la sfida tra Serbia e Italia, valida per l’ultima partita della fase a gironi prima degli ottavi di finale, ha regalato tanto spettacolo, ma gli azzurri lasciano il campo con l’amaro in bocca. I tifosi italiani sognavano ben altro risultato, ma Gallinari e compagni nulla hanno potuto contro ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. C’è la Spagna sulla strada verso i quarti. Programma - tv e orari : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale può proseguire la propria avventura nella rassegna iridata grazie alle nette vittorie contro Filippine e Angola che hanno preceduto l’onorevole sconfitta contro la fortissima Serbia, una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. Gli azzurri hanno cercato di tenere testa alla corazzata slava e hanno disputato una buona partita ma non ...

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia nella seconda fase. Date - programma - orari e tv : L’Italia affronterà Porto Rico e Spagna nella seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, gli azzurri saranno protagonisti a Wuhan (Cina) dove cercheranno una clamorosa qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale, dopo le agevoli vittorie contro Filippine e Angola, è riuscita a tenere testa alla fortissima Serbia e ora vuole sognare in grande: l’accesso alla fase a eliminazione diretta sembra essere ...

LIVE Italia-Serbia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : i serbi sono in controllo (67-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-85 Lucic vola in contropiede e schiaccia il +18. Peccato per questo crollo azzurro. 67-83 Bjelica segna una tripla sontuosa. 67-80 Gran canestro di Ale Gentile! 65-80 Due liberi e poi Bogdanovic. serbia ora in controllo. Fallo antisportivo fischiato a Gallinari. 65-76 Hackett da tre! Non molliamo davvero mai. 62-76 Raduljica ovviamente glaciale dalla lunetta. Fallo anche tecnico fischiato a ...