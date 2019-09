Basket in carrozzina | Europei 2019 | Italia vincente sulla Svizzera | venerdì i quarti di

Basket in carrozzina - Europei 2019 : seconda sconfitta per l’Italia. Gli azzurri si arrendono alla Germania : seconda sconfitta per l’Italia agli Europei di Basket in carrozzina. Gli azzurri sono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La ...

