Barbara Di Palma lascia La Vita in Diretta dopo 18 anni farà Storie Italiane

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lunedì 9 settembre a Laininizierà un nuovo ciclo, anche grazie alla conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tra le tante novità, spicca una defezione: l'assenza diDi. Un'assenza che rischia di far rumore: la giornalista di Vico Equense, infatti, dal 2002 a oggi ha sempre fatto parte del cast del programma pomeridiano di Rai1 nelle vesti di inviata.Anche se LVID non è mai stato il suo unico impegno (l'abbiamo vista anche a Le Amiche del Sabato, Domenica In, Se... a casa di Paola, Festa Italiana), senz'altro il programma quotidiano di Rai1 è quello che l'ha resa popolare al grande pubblico. L'annuncio è arrivato dalla stessa DiDiLain18) pubblicato su TVBlog.it 04 settembre 2019 16:44.

