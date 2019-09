Australia | donna vegana denuncia i suoi vicini di casa perché accendevano il barbecue

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Una vicenda abbastanza curiosa arriva dall'orientale, precisamente da Girrawheen, un sobborgo di Perth. Qui infatti una signora che èha deciso dire idi, a suo dire, questi erano soliti accendere il. La combustione per la cottura degli alimenti, in particolare carne e pesce, avrebbe reso l'aria del vicinato irrespirabile, tanto che la signora ha dichiarato di non riuscire più a godersi il giardino, propriol'aria sarebbe diventata irrespirabile. Secondo Cilla Carden, questo il nome dellante, la famiglia accendeva iproprio per darle fastidio, in quanto sarebbero stati a conoscenza che la signora fosse. Laperò non solo veniva infastidita dagli odori acri che provenivano dalla griglia, ma anche dal rumore delle palle da basket che i figli deiutilizzavano per giocare nel loro ...

PePPeS_10 : RT @SkyTG24: Australia, donna vegana fa causa ai vicini per il barbecue - magicaGrmente22 : O fumo di melanzane o non ne vogliamo sapere !! Vegana denuncia vicino per aver fatto il barbecue - infoitestero : Australia, donna uccisa dal gallo mentre raccoglie le uova -