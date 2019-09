Atalanta - UFFICIALE : ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Atalanta- L’Atalanta ha reso nota la lista Champions League in vista dell’inizio della massima competizione europea. Poche settimane allo storico esordio della Dea. Nessun dubbio per Gasperini e nessuna sorpresa. Dentro tutti i nuovi acquisti e spazio alla voglia di sognare e scrivere nuove pagine di storia. Atalanta chiamata ad affrontare un girone […] L'articolo Atalanta, UFFICIALE: ecco la lista Champions ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale l’acquisto di Skrtel : il difensore ha firmato per un anno [VIDEO] : Rinforzo d’esperienza per l’Atalanta, che ha annunciato l’acquisto di Martin Skrtel, reduce dall’esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni. Lo comunica la società orobica in una nota sul proprio sito ufficiale. Nato a Handlova il 15 dicembre 1984, Martin è un difensore che in campo fa valere la sua personalità e la sua grande forza fisica. La sua carriera è il miglior biglietto da visita ...

Pordenone - ufficiale : arriva Monachello dall’Atalanta : Si muove il Pordenone, che prende in prestito dall’Atalanta Gaetano Monachello. Ecco il comunicato del club friulano direttamente dal sito ufficiale. “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Gaetano Monachello. Il calciatore, classe ’94, arriva dall’Atalanta con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Giovane ma molto esperto, dotato di grande fisicità e senso del gol: Monachello è un ...

Atalanta - ufficiale Malinovskyi dal Genk : le cifre dell’affare : Malinovskyi Atalanta – Colpo in entrata per l’Atalanta, che nella giornata di oggi ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Genk il calciatore Ruslan Malinovskyi. Si trasferisce dunque in nerazzurro il giocatore classe ’93, per il quale l’Atalanta ha investito – stando a “Sky Sport” – una cifra pari a circa 13,7 milioni […] L'articolo Atalanta, ufficiale Malinovskyi dal Genk: le cifre dell’affare è stato ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Malinovskyi è un nuovo calciatore nerazzurro : L’accordo era già stato raggiunto, mancava solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa: Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Ecco di seguito il comunicato integrale diffuso dal sito ufficiale nerazzurro. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genk il calciatore Ruslan Malinovskyi. Nato a Zhytomyr il 4 maggio 1993, Ruslan è un centrocampista completo: qualità, ...

Calciomercato Verona - Radunovic è gialloblù : ufficiale l’arrivo dall’Atalanta : Boris Radunovic è un nuovo giocatore del Verona. Il portiere serbo arriva dall’Atalanta con la formula del prestito.“powered by Goal”Nuovo innesto per il Verona. Il club scaligero, dopo aver rafforzato la difesa con Faraoni e Rrahmani ed aver rinnovato il suo centrocampo con Badu e Bessa, si assicura anche un nuovo portiere: Boris Radunovic.L’estremo difensore serbo, reduce dalle stagioni vissute in prestito all’Avellino, alla Salernitana ed ...