ASUS Republic of Gamers svela lo smartphone gaming ROG Phone II

IFA 2019 : ASUS Republic of Gamers presenta il ROG Phone II - caratteristiche - varianti - prezzi e disponibilità : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato oggi ROG Phone II, il successore del rivoluzionario ROG Phone, che già l'anno scorso aveva sorpreso per eccellenza tecnologica e quantità di feature. Il ROG Phone II arriva nella duplice variante Elite version e Ultimate Edition.ROG Phone II nasce come evoluzione naturale del suo predecessore e dopo un attento studio sulle abitudini degli hardcore gamer mobile e dei fan ROG. Da quest'ultimo, è venuto ...