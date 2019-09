Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour | Antica Grecia arriva il 10 Settembre

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile l’ultimo episodio del Destino di Atlantide : Ubisoft annuncia che Il Giudizio di Atlantide , l’ episodio conclusivo de Il Destino di Atlantide , arco narrativo post-lancio di Assassin’s Creed Odyssey , è ora Disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC. Il Giudizio di Atlantide conclude l’esperienza degli archi narrativi post-lancio episodici introdotta con L’Eredità della Prima Lama, ed è ...

Ubisoft banna alcune missioni da Assassin’s Creed Odyssey Story Creator : Recentemente Ubisoft ha reso disponibile una modalità in Assassin’s Creed Odyssey chiamata Story Creator, la quale permette di dare vita alle proprie storie per poi condividerle con altri giocatori, purtroppo però c’è chi ne ha approfittato per generare missioni vuote con personaggi super potenziati e numerosi nemici, al fine di accumulare esperienza a non finire. Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft ...