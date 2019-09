Ascolti tv martedì 3 settembre 2019

Ascolti Tv Martedì 3 settembre - Scusate se Esito (14.1%) meglio di Quebert (12.7%) - male Castrocaro (5.5%) : Ascolti Tv Martedì 3 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Scusate se esisto – Rai 1 – 2.883 milioni e 14.1% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La verità sul Caso Harry Quebert 1a Tv Free 2 ep. – Canale 5 – 2.584 milioni e 12.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chicago Fire 1a Tv free- Italia 1 – 1.403 milioni e 6.5% 15-64 ...

Ascolti Tv Martedì 3 settembre : Ascolti Tv Martedì 3 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La verità sul Caso Harry Quebert 1a Tv Free 2 ep. – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Scusate se esisto – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Festival di Castrocaro – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani ...

Ascolti TV | Martedì 27 agosto 2019. Windstorm 13.6% - Superquark 9.9%. Maratona Mentana 7.3% : Windstorm Nella serata di ieri, Martedì 27 agosto 2019, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.624.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel Vento ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 per gli Europei femminili di Pallavolo Italia-Slovenia ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.262.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv Martedì 27 Agosto - Windstorm (13.6%) batte Superquark (9.9%) - In onda al 6.3% : Ascolti Tv Martedì 27 Agosto (articolo in aggiornamento) Windstorm – Liberi nel vento – Canale 5 – 2.478 milioni e 13.6% 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Superquark – Rai 1 – 1.624 milioni e 9.9% 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Italia-Slovenia (Eu. Pallavolo F.) – Rai 2 – 1.432 milioni e 7.3% 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Chicago Fire 2 ep 1a Tv Free – Italia 1 – ...

Ascolti TV | Martedì 27 agosto 2019. Windstorm 13.6% - Superquark 9.9% : Windstorm Nella serata di ieri, Martedì 27 agosto 2019, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.624.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel Vento ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 per gli Europei femminili di Pallavolo Italia-Slovenia ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.262.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 ...

Ascolti tv martedì 27 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Superquark ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Italia - Slovenia, Europei Volley Femminile, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Professore per amore ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Windstorm - Liberi nel vento ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 La serie Chicago Fire ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Martedì 27 agosto 2019 : Fratelli Unici Nella serata di ieri, Martedì 27 agosto 2019 , su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel Ventoha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 per gli Europei femminili di Pallavolo Italia-Slovenia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Professore per Amore ha ...

Ascolti Tv Martedì 27 Agosto : Ascolti Tv Martedì 27 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Superquark – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Windstorm – Liberi nel vento – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Europei Pallavolo Femminile, Italia-Slovenia – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale 15-34 Giovani +55 Adulti Professore per amore – Rai 3 – ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 20 agosto : la crisi di Governo monopolizza l’attenzione : Il racconto tv della crisi di Governo ha caratterizzato la giornata di martedì 20 agosto. Grandi Ascolti dal primo pomeriggio fino alla sera per l’informazione riguardante la caduta del Governo e il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte. In particolare su Rai1 l’appuntamento a cura di Rai Parlamento Speciale Senato ha segnato 2 milioni 442mila spettatori e il 21.9% di share con punte oltre il 27%. A seguire La vita in Diretta ...