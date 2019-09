Anticipazioni Il Segreto fino al 14 settembre | Roberto e Maria pensano di fuggire a Cuba

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019: Maria si rende conto che Donna Francisca e Fernando hanno cercato di separarla da Roberto, ricattando l’uomo per farlo poi allontanare da lei… Carmelo svela la verità alla moglie e ai suoi amici… Antolina intende allearsi con Alvaro Fernandez, in modo che lui conquisti Elsa e la porti lontano da Puente Viejo… Raimundo dice chiaramente a ...

Il Segreto - Anticipazioni : Isaac fuori di sé per via della finta gravidanza di Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, lo sceneggiato iberico più amato dal pubblico italiano di Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda prossimamente in Italia, svelano che Alvaro Fernandez farà venire a galla tutta la verità sulla gravidanza di Antolina. Isaac Guerrero dopo aver compreso le menzogne della sua consorte riuscirà a rintracciare Juanote. Isaac rintraccia Juanote, il padre del figlio che aspettava ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 9-13 settembre 2019 : Maria Inganna Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019: Adela vuole svelare la verità sulla violenza. Maria, Roberto e… la fuga! Anticipazioni Il Segreto: Adela vuole raccontare la verità sullo stupro subìto da Julieta a Consuelo che blocca l’intento di Saul ed ovvero… aggredire a sorpresa Pedro Molero! Maria e Roberto studiano un piano per lasciare Puente Viejo e finiscono per Ingannare Francisca! ...

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT/ Anticipazioni 3 settembre : il segreto choc di Nola : La VERITÀ sul CASO HARRY QUEBERT, Anticipazioni del 3 settembre 2019, in prima Tv su Canale 5. HARRY allontana Nola e inizia una relazione con Jenny, ma...

Il Segreto - Anticipazioni : MARIA contro FRANCISCA - ecco cosa vuole impedire : Il rapporto tra MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) e la madrina FRANCISCA Montenegro (MARIA Bouzas) sarà decisamente in bilico nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Questo coinciderà con la sparizione improvvisa di Roberto Sanchez (Juan dos Santos), l’amico cubano della moglie di Gonzalo Castro (Jordi Coll). Il Segreto, news: FRANCISCA uccide Roberto Soffermandoci a fondo sulle anticipazioni, si scopre che FRANCISCA avvelenerà il ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 settembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019: Antolina ha scoperto che Alvaro è un cacciatore di dote che vuole avvicinarsi ad Elsa soltanto per ottenere il suo denaro; la donna, forte della sua scoperta, inizia a ricattare il dottore per spingerlo a fare ciò che vuole lei, mentre racconta ad Isaac di aver cambiato opinione sull’uomo. Maria chiede a Roberto di lasciare Puente Viejo e ritornare a Cuba: ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC cerca di smascherare ANTOLINA ma… : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, tutte le menzogne raccontate da ANTOLINA Ramos (Maria Lima) verranno alla luce e ciò avverrà per via del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni); la biondina della telenovela verrà così messa con le spalle al muro dal marito ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ma non vorrà arrendersi all’idea di perderlo. Questo creerà una serie di tensioni… Facciamo quindi il punto della situazione per capire ...

Il Segreto Anticipazioni 2 settembre 2019 : Don Barengario vuole confessare l'omicidio dei Molero : Il sacerdote è tormentato dal terribile Segreto sulla morte dei Molero. Riusciranno Julieta e Carmelo a convincerlo a rispettare il patto del silenzio?

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Saul propone a Prudencio di trasferirsi a Roma : È in arrivo un cambiamento epocale nelle trame spagnole de Il Segreto che, durante il mese di settembre, saranno caratterizzate da un salto temporale di circa cinque anni. Ciò comporterà una lunga serie di new entries, insieme alle quali ci saranno anche numerosi e dolorosi addii. Diversi personaggi, infatti, usciranno di scena per un motivo o per l'altro e le Anticipazioni di inizio settembre già segnalano qualche dettaglio in più sulle ...

Anticipazioni Il Segreto 2-6 settembre : Fe lascia il paese - Alvaro è un cacciatore di dote : Comincia oggi, 2 settembre, una nuova e intensa settimana di programmazione per la telenovela Il Segreto, in onda a partire dalle ore 15:35 circa su Canale 5. Quest'orario avrà ancora breve durata, visto che stanno per prendere il via i palinsesti autunnali di Canale 5 con il ritorno di Pomeriggio Cinque (dal 9 settembre) e di Uomini e Donne (dal 16 settembre). Ciò dovrebbe anche sancire il ritorno delle soap sia il sabato che la domenica ...