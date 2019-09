Anticipazioni Bitter Sweet | puntate conclusive | Ferit scopre che diventerà padre

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 9 al 13 Settembre : Nazli Aspetta un Bambino! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Puntate dal 9 al 13 Settembre: Nazli sta per fare una rivelazione a Ferit dopo tantissime vicissitudini. Anche per Asuman sta per arrivare la serenità, ed i colpi di scena non mancano persino per Hakan e Demet… E’ l’ultima settimana per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Le vicende di Nazli e Ferit si stanno per concludere ed il lieto fine è vicino. Ma presto potrebbe arrivare ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di mercoledì 4 settembre 2019 : anticipazioni puntata 68 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda mercoledì 4 settembre 2019 su Canale 5: Nazli e Ferit si trovano nel bosco e sono intenti a raccogliere castagne. Mentre il sole tramonta, ad un tratto i due si rendono conto di essersi persi… Mentre cercano il sentiero principale, Ferit e Nazli si accorgono di uno chalet disabitato e decidono di trascorrere lì la notte. La giornata insieme ha fatto avvicinare i ...

Bitter Sweet Anticipazioni 4 settembre 2019 : Nazli e Ferit fanno l'amore : Nazli e Ferit si perdono nel bosco e trovano riparo in una casa abbandonata, qui, si lasciano finalmente travolgere dalla passione!

Bitter Sweet/ Anticipazioni puntata 3 settembre : prima notte d'amore per... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 3 settembre: Nazli e Ferit si perdono nel bosco, cosa ne sarà di Asuman dopo il pericolo scampato?

BITTER SWEET - Anticipazioni ULTIME puntate dal 9 al 13 settembre 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame ULTIME puntate da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019: Il rapporto tra Nazli e Ferit va a gonfie vele e il loro amore porta pace e serenità anche nei rapporti con i propri cari, eccetto per la signora Leman che nutre diffidenza nei confronti della nuora e non manca di farglielo notare. Nel frattempo, Hakan continua a tessere la propria tela, cercando di insinuarsi ...

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana dal 9 settembre : Asuman rischia il carcere : Sta per giungere al termine su Canale 5 la prima stagione della fortunata soap opera Bitter Sweet, di cui avremo modo di vedere le ultime puntate di messa in onda nella settimana che va dal 9 al 13 settembre. Una serie di episodi che si preannunciano ricchi di sorprese e di intrighi, dove vedremo che il malvagio Onder continuerà a portare avanti il suo piano diabolico e terrà sotto scacco le sorelle Pinar. E poi ancora vedremo che Hakan ...

Anticipazioni Bitter Sweet ultime puntate : Nazli aspetta un figlio - Demet viene arrestata : Si avvicina la messa in onda delle ultime puntate di Bitter Sweet, la nuova soap opera che ha debuttato su Canale 5 quest'estate e che ha rapito il pubblico italiano. Nella settimana che va dal 9 al 13 settembre verranno trasmessi gli ultimi episodi di questa stagione, durante i quali avremo modo di vedere l'attesissimo finale che sarà ricco di colpi di scena. E per l'occasione, Mediaset ha scelto di raddoppiare la durata della soap su Canale 5: ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di martedì 3 settembre 2019 : anticipazioni puntata 67 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 3 settembre 2019 su Canale 5: Ferit e Nazli sulla via della riappacificazione: i due ragazzi si godono una giornata in campagna per tentare di riconciliarsi… Demet ha nelle sue mani una registrazione audio davvero compromettente e minaccia il marito Hakan di denunciarlo come mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. Ma lui come reagirà? BITTER SWEET: ...

Bitter Sweet Anticipazioni 3 settembre 2019 : Demet ha un audio che incastra Hakan : E' giunta l'ora della resa dei conti per Demet, la donna è pronta a rischiare il carcere, pur di liberarsi di Hakan.

Bitter Sweet - Anticipazioni : Ferit e Nazli fanno l’amore - ma Hakan continua a tramare contro di loro : Ferit e Nazli - Bitter Sweet Settimana importante per i fan di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, la telenovela turca rivelazione dell’estate di Canale 5: dopo l’ennesimo litigio innescato dalla presenza ingombrante di Pelin, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) trascorreranno infatti del tempo da soli lontani da Istanbul e, visti i loro sentimenti, faranno per la prima volta l’amore in una casetta abbandonata in ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni dal 2 al 6 settembre : Ferit chiede scusa a Nazli ma... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntate dal 2 al 6 settembre: Ferit chiede scusa a Nazli, quale sarà la risposta della cuoca?

Bitter Sweet Anticipazioni 2 settembre 2019 : Asuman nelle mani di un pericoloso stupratore : Asuman, dopo una litigata furiosa con Nazli, accetta la proposta di lavoro di un losco individuo, che si rivelerà uno stupratore.

Anticipazioni Bitter Sweet finale di stagione : scontro a fuoco tra Hakan e Ferit : Per tutti i fan della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvicina il momento del gran finale di stagione. La prossima settimana, a partire da lunedì 9 settembre, verranno trasmessi su Canale 5 gli ultimi episodi di questa fortunatissima serie che ha stregato e conquistato il cuore del pubblico italiano. Un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per tutti i telespettatori e che sarà caratterizzato in primis dalla resa dei ...

Bitter Sweet Anticipazioni 2 settembre 2019 : Asuman cade nella trappola di uno stupratore : Asuman, dopo una litigata furiosa con Nazli, accetta la proposta di lavoro di un losco individuo, che si rivelerà uno stupratore.