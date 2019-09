Android 10 è già in test su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e OnePlus 6 e 6T

Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro - Essential Phone - OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Xiaomi, OnePlus ed Essential Phone hanno già rilasciato Android 10 per alcuni modelli, a poche ore dal rilascio della versione ufficiale da parte di Google. L'articolo Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro, Essential Phone, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand.

La controversa tecnologia Denuvo arriverà anche sui dispositivi mobile Android : Chi gioca su PC avrà sentito senza dubbio parlare della controversa tecnologia anti-manomissione Denuvo. controversa perché, nonostante i giochi vengano bucati in pochissimo tempo, questa tecnologia continua a persistere e a rallentare molti titoli, rendendo difficile la vita del giocatore su PC.Ora questo tipo di sistema arriverà anche sui dispositivi mobile Android con un nuovo nome, ovvero mobile Gaming Protection. Annunciata durante la ...

La tecnologia di protezione Denuvo arriverà anche sui giochi Android : Denuvo, la tecnologia di protezione dedicata a rendere i videogiochi per PC difficilmente crackabili, sarà presto disponibile anche per gli sviluppatori Android, che potranno integrarla senza apparenti difficoltà in pochissimo tempo. I nostri videogiochi preferiti subiranno un calo prestazionale?

Samsung sta già testando Android 10 Q su Galaxy S10 - Galaxy S10e e Galaxy S10+ : I colleghi di SamMobile sostengono che Samsung stia già lavorando sull'aggiornamento ad Android 10 Q per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+.

Word : uno dei beneficiari della strategia Microsoft-Android : L'app Microsoft più scaricata sui dispositivi Android è Word e vanta più di un miliardo di installazioni e oltre tre milioni di recensioni sul Play Store. Microsoft Word Uno dei prodotti di punta di Microsoft è la Suite di Office, che trova applicazione sia nel campo Business che in quello Consumer. Nonostante l'intera Suite abbia una buona popolarità, l'app con maggiore diffusione è Word. Già durante il periodo Windows Phone Microsoft aveva ...

Xiaomi va come un treno e sta già testando Android Q su MIUI 10 : Xiaomi sta portando avanti i test per portare Android Q su MIUI 10, anche se i fan, in particolare quelli cinesi, preferirebbero vedere subito MIUI 11.