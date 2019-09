Andrea Delogu | la tv che non è realtà e il messaggio su Instagram da applausi

Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In alcuni casi un post supuò essere perfetto anche senza curiosi filtri, profondi aforismi e romantici tramonti. È il caso di quello pubblicato oggi da. La conduttrice, ieri sera vista nella giuria del Festival di Castrocaro su Rai2, ha commentato una foto postata nelle scorse ore e che ha creato stupore tra i suoi follower. Lo ha fatto lanciando unda sinceri. Di seguito il testo. Da diffondere e leggere in tutte le scuole. Chapeau.Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida “I love Pancerina” e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la, è unafiltrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ...

