Amici | vi ricordate di Debora Manenti? Una clamorosa rivincita | rifiutata nel 2017

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Clamoroso al Festival di Castrocaro: ad imporsi infatti è stata, la quale si è aggiudicata anche il premio Sia per la performance di Look at me Now, il brano con cui si è imposta. Artista di Cazzago San Martino, lasi prende una roboante: non tanto tempo fa, infatti,

ValentinoBerti : Buon Mercoledì Amici! Io sono in diretta su @direttagamma fino alle 10 per la colazione in musica ?? Vi ricordate i… - SignorGianca : RT @GianScaringi: Cari amici di #facciamorete, che ne dite di organizzare un followback collettivo per rinforzare ed espandere il nostro gr… - Stocca64 : RT @987mies: Cari amici #5s, mentre vi preparate a votare su #Rousseau, ricordate che questo Paese è sopravvissuto a Caporetto e a Cefaloni… -