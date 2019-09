Amici Celebrity | nel cast anche la protagonista di Gomorra ' Scianel'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non è ancora dato sapere quando avrà inizio la prima edizione dise la data più probabile ad oggi sembra essere il 23 settembre), il programma dedicato al talento di persone famose. Dopo aver confermato che sarà Michelle Hunziker a condurre questo nuovo format di, è stato poi puntualizzato che essendo la conduttrice svizzera impegnata con 'Striscia la Notizia', inizialmentesarà presentato da Maria De Filippi, creatrice e da sempre conduttrice della versione originale del programma. Una volta che Michelle avrà terminato le registrazioni di Striscia la Notizia, prenderà le redini difino alla puntata finale. Nel frattempo iniziano ad ufficializzarsi i nomi di alcuni dei concorrenti che si metteranno alla prova in questo nuovo format di: i primi quattro nomi, dei dodici totali, sono stati svelati in anteprima dal ...

Socialupmag : Anche le celebrity hanno delle migliori amiche! - BertoBarto26 : lol mi rendo conto solo ora di aver considerato celebrity la signora del pubblico di Amici 7 ma comunque è sicurame… - famigliasimpson : @MasterAb88 @enrick81 @Tvottiano @VeroNerazzurra @tw_fyvry @ZeusMega @gabrirz1 @arvtnali @ilGerrino92… -