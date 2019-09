“Amazzonia | deforestazione Made in Italy” | quali responsabilità ha la produzione e il

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Cosa lega i consumatori italiani alladella foresta amazzonica, minacciata in questi giorni da migliaia di incendi? Legno, pellame e soia, usata per alimentare il bestiame. Questo legame viene raccontato e per certi versi svelato da un documentario appena uscito, “in Italy“, di Francesco De Augustinis. Due anni di indagini racchiuse in un film di inchiesta ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Un lungo viaggio fino al cuore della foresta Amazzonica, seguendo le rotte che portano nel nostro paese il legname illegale, la carne di manzo, la pelle, la soia. “Uno scorcio inedito sul rapporto diretto che esiste tra le principali eccellenze delin Italy e latropicale” spiega l’autore che aggiunge: “Latropicale è uno dei principali responsabili dell’emergenza che sta vivendo il nostro pianeta, per l’aumento ...

amnestyitalia : #Amazzonia Nelle zone che abbiamo visitato quest'anno, la deforestazione è raddoppiata rispetto al 2018 a causa de… - fattoquotidiano : Un documentario spiega come molte aziende italiane importano legno (spesso tagliato illegalmente), suini per fare l… - noemiofficial : Prevenire la deforestazione e lo sfruttamento dell'Amazzonia! #SaveAmazzonia - Firma la petizione! -