Altro che cinefili Tutti vogliono il selfie con Chiara Ferragni

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Ho visitato la Tunisia e ho trovato un paese solidale e in continuo movimento. Altro che crisi di governo : In Tunisia. Ecco dove sono finiti tutti i Sì, i Ciao, i Bravo e i motorini Peugeot con partenza a pedale: qui, dove esiste ancora la miscela. Una lunga vacanza con la mia famiglia e la nostra auto dal porto di Genova fino a Tunisi, per respirare, in estate, la primavera araba. Un paese in movimento, fiero dei diritti e delle libertà che si è conquistato: mai immutabili, si espandono e contraggono un po’ ogni giorno, come ovunque. Bikini o ...

Rousseau - la vera ragione del ritardo? Soldi - Altro che la "democrazia diretta" del M5s : È il denaro, bellezza. Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau si è fatto attendere più del previsto. Molto più del previsto. Il M5s avrebbe dovuto rivelarlo poco dopo le 18, pochi minuti dopo la chiusura delle urne virtuali. E invece l'attesa si è protratta quasi fino alle 19. Poi la certi

“Altro che le ventenni”. Elenoire Casalegno - bikini rovente : l’ultimo bagno fa volare la fantasia : «Ultimo bagno…ma una novità mi attende a casa». Così scrive Elenoire Casalegno nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Non dà altri segnali, altri indizi, altri suggerimenti, lasciando il dubbio su cosa bolle in pentola. I fan però non si lamentano e si godono le sue curve da sballo e il suo corpo a dir poco perfetto.\\ E in molti le chiedono: “Ma hai fatto un patto con il diavolo?”. Perché Elenoire Casalegno, che oggi ha 43 anni tra ...

US Open – L’analisi di Nadal : “fischi a Djokovic? Non se li merita - ritiro doloroso. Berrettini? Altro che sorpresa!” : Rafa Nadal fa il punto della situazione sugli US Open: il tennista maiorchino spezza una lancia a favore di Djokovic e spende belle parole per Matteo Berrettini Rafa Nadal fa della forza e della resistenza fisica uno dei suoi punti di forza, oltre l’indiscutibile talento che per riempire la bacheca con 18 Slam non può essere Altro che necessario. Una caratteristica che spesso rischia di passare in secondo piano è però ...

Avanti un Altro - Sonia Bruganelli smaschera Paolo Bonolis : "Non vedo l'ora" - bomba sulla trasmissione : Per la nuova edizione di Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono attese grandi novità. E una di queste potrebbe portare il nome di Follettina Creation. La youtuber, all'anagrafe Maria Grazia Catalano, è già apparsa in televisione nell'ultima edizione

E brava Angelina! Altro che single… Il cuore della Jolie batte solo per Chris Hemsworth : Altro che single, Angelina Jolie (forse) ha ritrovato l’amore e il suo nuovo “lui” non è uno sconosciuto… anzi. Angelina infatti, dopo la rottura con il suo Brad Pitt non ha più avuto uomini, almeno pubblicamente. E ed eccolo spuntar fuori come un fungo, inaspettato e gonfissimo, un nome che nessuno si aspetterebbe: Chris Hemsworth, insomma Thor per chi non avesse dimestichezza coi nomi hollywoodiani. I due, a pensarci bene sarebbero una coppia ...

Cairo : “Verdi? Altro che ciliegina sulla torta. E’ un frutteto” : Simone Verdi al Torino è l’ultimo colpo del calciomercato estivo. Il contratto è arrivato quasi allo scadere del termine ultimo per le transazioni, anche se l’attaccante ormai ex del Napoli è stato sempre il primo obiettivo del presidente Cairo. La Stampa riporta il suo commento all’affare: “Verdi è sempre stato il nostro obiettivo numero uno, giocatore di grande qualità per il quale è stato fatto l’investimento più ...

Vittorio Feltri contro Paolo Becchi sul voto Rousseau : "Altro che democrazia - è una vera maialata" : "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". È su questo quesito, pubblicato sulla piattaforma pentastellasta Rousseau, che si scontrano i pareri di Paolo Becchi e il direttore di Libero, Vittorio Feltri. "Il refe

“Gli ambientalisti sono dei ciAltroni - è un mondo più inquinato delle fogne” : le rivelazioni di Jovanotti dopo le critiche al suo tour : Quando abbiamo iniziato a progettare JBP la primissima cosa che abbiamo fatto è stato contattare il WWF per poterli incontrare per raccontare l’idea e chiedere a loro un parere, e sono stato io personalmente a metterla come condizione di partenza“. Lo scrive Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che prosegue: Il WWF perché è una grande organizzazione storica che non cerca visibilità ad ogni costo ma opera sul campo, la visibilità serve a ...

Icardi : rinnovo e Psg alle porte : Altro che Napoli - Mauro va a Parigi! : Ultimo treno per Mauro Icardi. Il Psg è pronto ad accogliere l'attaccante argentino in prestito, dopo il rinnovo con l'Inter per almeno un'altra stagione. L'ad Marotta resta...

Migranti : Altro sbarco autonomo a Lampedusa - il secondo in poche ore : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Ancora uno sbarco autonomo, a distanza di poche ore, a Lampedusa, Dopo l'arrivo di una settantina di tunisini arrivati a bordo di una barca n legno a Cala Spugne, è arrivata un'altra imbarcazione, questa volta intercettata dalla Guardia di Finanza, con a bordo tra i 20

Altro che discontinuità - i padroni sono loro : Altro che discontinuità, i padroni del governo restano i 5Stelle. In una sola giornata piombano tre elementi che descrivono alla perfezione il clima che sta portando alla nascita del nuovo governo M5s-Pd. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, noncurante delle consultazioni ancora in corso, va alla festa del Fatto Quotidiano e da qui rivendica di essere super partes: “Inappropriato - dice - definirmi premier ...

Pietro Grasso : "Pd e M5s vogliono fare da soli. I dubbi aumentano - Altro che svolta!" : “vogliono fare da soli, altro che svolta”. Con un tweet apparso sul suo profilo Twitter, il senatore di Leu Pietro Grasso commenta la trattativa in corso per dar vita a un nuovo esecutivo.“Da giorni le interlocuzioni sul programma del #Governodisvolta sono esclusivamente tra Pd e M5S”, si legge sul suo account, “A questo si aggiungono le ultime polemiche, e i dubbi aumentano. Evidentemente l’intenzione ...