Allo zoo di Berlino | la rara nascita di due cuccioli di panda gemelli | minuscoli | rosa e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lo zoo diha festeggiato ladi duedi. “Meng Meng è diventata mamma – per due volte! Siamo molto felici, siamo senza parole”, si legge sull’account Twitter dello zoo, dove è stato postato il tenero video che trovate in fondo all’articolo, in cui si vede mammache aiuta uno dei due piccoli a nutrirsi. È estremamente difficile e raro riuscire a far riprodurre iin cattività e per questo, ogni cucciolo rappresenta un importante contributo alla conservazione della specie. Ce ne sono poco più di 400 negli zoo di tutto il mondo, in progetti di conservazione organizzati con la Cina. Questa è la prima volta in cuizoo dinascono deidi. I due piccoli sono nati a circa un’ora di differenza l’uno dall’altro. Andreas Knieriem, direttore dello zoo, ha affermato che “Meng Meng e i suoi duehanno affrontato bene ...

