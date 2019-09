Allerta Meteo della Protezione Civile | persistono i temporali tra Sicilia e Calabria

Uragano Dorian - cresce l’Allerta Meteo in Europa : pre-allarme nel Regno Unito [MAPPE] : L’Uragano Dorian ha provocato enormi danni alle Bahamas, dove 7 persone sono morte ma altri sono dispersi. Adesso la tempesta minaccia gli Stati Uniti e in modo particolare la Florida, la Georgia e il South Carolina per poi risalire tutta l’east coast fino a New York e Chicago e interessare, nel weekend, le zone atlantiche del Canada. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, confermano un’evoluzione successiva ...

Allerta Meteo Calabria : temporali e rischio idrogeologico : La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteo sulla Calabria, con temporali intensi, più diffuso sui versanti jonici. Lo indica un’Allerta della Protezione civile. Valutata per domani Allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante ionico meridionale della Calabria; Allerta gialla sul resto della Calabria e su gran ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla dalle 14 nelle aree interne : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore “giallo” per temporali: l’avviso è valido dalle ore 14 e fino alle 20 di stasera. Sulle aree interne del territorio si prevede la possibilità di locali rovesci o temporali che potranno avere anche una rapidità di evoluzione e rivelarsi intensi. Tra i fenomeni si segnalano anche possibili raffiche di vento nei ...

Previsioni Meteo : impulso fresco e perturbato verso Adriatico e Sud - Allerta per forti rovesci e temporali [MAPPE] : La circolazione si è orientata dai quadranti settentrionali sull’Italia. Nelle ultime ore l’alta pressione oceanica ha recuperato un po’ di terreno da Ovest verso Est, riuscendo a proteggere buona parte delle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. In un contesto barico meridiano, invece, le regioni del medio-basso Adriatico e quelle meridionali italiane, anche le aree insulari, si trovano esposte, anzi maggiormente ...

Meteo - Allerta Estofex per forte maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Maltempo : Allerta Meteo a Palermo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un bollettino di allerta meteo a Palermo valido fino alle 24 di oggi "per rischio idrogeologico di livello "Giallo". Ieri un acquazzone su Palermo ha creato numerosi disagi alla circolazione.

Meteo - diretta maltempo : Firenze allagata - nubifragio a Roma. In Abruzzo Allerta arancione : 18.55, nubifragio a Roma. Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio. Pioggia battente, tuoni e un forte vento stanno colpendo la città proprio in queste...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione in diverse zone : Emessa un’Allerta Meteo, per la giornata di domani martedì 3 settembre, dal Dipartimento della Protezione civile nazionale. A comunicarlo è il Centro Funzionale d’Abruzzo. Nello specifico è stata emessa un’Allerta arancione, che indica una criticità moderata per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, in riferimento al bacino Tordino-Vomano, nel Teramano, al bacino del Pescara e ai bacini Alto del Sangro e Basso del Sangro, ...

Maltempo - temporali e grandine su tutta Italia : Allerta Meteo in 12 regioni : L’inizio del mese di settembre ha decretato praticamente la fine dell’estate e l'inizio del Maltempo. Già oggi la situazione sarà caratterizzata da parecchi temporali sia al Nord sia su parte del Centro principalmente dovuti all'arrivo di aria fredda e da un vortice di bassa pressione sul basso Tirreno. E domani allerta meteo arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale.Continua a leggere

Meteo - maltempo in arrivo : Allerta della Protezione Civile : L’estate sta andando K.O.. Dopo tre mesi di dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano, sull’Italia tutto crollerà con “sette giorni di maltempo caratterizzati da temporali, grandine e vento” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Da lunedì 2 “correnti fredde Nord-atlantiche si metteranno in marcia verso Sud e raggiungeranno l’Italia sia dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla Porta della Bora (attraverso ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per maltempo : Il Dipartimento Regionale di protezione civile e il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia hanno emanato un nuovo bollettino per rischio Meteo idrogeologico ed idraulico valevole dal pomeriggio di oggi e fino alle 24 di domani, fissando il livello di Allerta in giallo (mentre in una stima precedente era arancione) e la fase operativa di attenzione. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla per maltempo sembra ...