Addio al grande fotografo della moda Peter Lindbergh

Alfiero Alfieri morto - Addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Morto Peter Fonda - Addio a "Easy Rider" di Hollywood : il film che segnò una generazione. Fratello di Jane e figlio del grande Henry : È Morto a 79 anni Peter Fonda, il protagonista di «Easy Rider» il road movie del 1969 diventato il simbolo dell'America ribelle degli anni settanta. «È con...

Felice Gimondi morto per un malore - lutto nel ciclismo : Addio all'ex grande campione : lutto nel mondo del ciclismo: Felice Gimondi è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini di Naxos. L'ex grande campione del ciclismo italiano avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. I carabinieri hanno dato conferma della tragica notiz

Addio a Giuliano Sauli - grande naturalista dalla visione multisciplinare : Questa notte si è spento Giuliano Sauli, Fondatore e Presidente dell’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. grande naturalista, ebbe per primo l’intuizione di dover utilizzare le capacità biotecniche delle piante per interventi di difesa del suolo e di sistemazioni idraulico-forestali. La sua visione multisciplinare associava quindi le esigenze tecniche per mitigare il dissesto Idrogeologico a quelle di ...

Nadia Toffa : Fontana - ‘Addio a una grande guerriera’ : Milano, 13 ago. (AdnKronos) – “Addio Nadia, grande guerriera. Un abbraccio sincero a genitori, parenti, amici e colleghi e tanti fan di questa coraggiosa lombarda. Nadia rimarrà nel cuore di tutti per l’amore e la passione mostrata per il suo lavoro e soprattutto per la forza e la dignità con cui ha combattuto una malattia che purtroppo non ha potuto sconfiggere”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio ...

Grande lutto nel mondo della televisione italiana : Addio a Raffaele Pisu : E’ morto Raffaele Pisu, popolare attore comico e personaggio televisivo. Aveva 94 anni. Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell’hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una grave malattia. Ex partigiano (durante la guerra venne imprigionato per 15 mesi in un campo di concentramento tedesco), Raffaele Pisu fu uno dei protagonisti di “Italiani brava gente” di Giuseppe De Santis, del 1965, ...

Addio ad Andrea Camilleri : cos’è la felicità secondo il grande scrittore siciliano : Sul profilo dell'agenzia letteraria Alferj e Prestia, che rappresenta Andrea Camilleri, è apparso un post con una frase di Andrea Camilleri, una profonda e commovente riflessione sulla felicità: "A volte, vi è passata accanto e non ve ne siete accorti. Io sono stato felice per pochi attimi e per cose inspiegabili" scriveva lo scrittore siciliano.Continua a leggere

INFOGRAFICA - Morto Andrea Camilleri - Addio al grande scrittore - : Agenzia Vista Si è spento alle 8.20 di mercoledì 17 luglio il celebre scrittore Andrea Camilleri ?

Com’è morto Andrea Camilleri : Addio al grande scrittore - i funerali saranno riservati : E’ morto oggi, a 93 anni, lo scrittore Andrea Camilleri: lo ha reso noto la Asl Roma 1 “con profondo cordoglio“, precisando che il padre del Commissario Montalbano si è spento alle 08:20 di questa mattina presso l’Ospedale Santo Spirito. “Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del Maestro e della famiglia le esequie saranno ...

E’ morta l’ultima grande diva italiana : Addio alla bellissima Valentina Cortese [FOTO] : addio ad una delle ultime vere dive italiane del Dopoguerra. E’ morta oggi, a 96 anni, nella sua casa di Milano, l’attrice Valentina Cortese. Originaria di Stresa, insieme ad Alida Valli e Anna Magnani è stata una delle principali interpreti del cinema italiano degli anni Quaranta. Il ruolo più importante interpretato dalla Cortese è stato sicuramente quello di Lisabetta nel film “La Cena delle beffe” di Alessandro ...

Addio alla grande attrice Valentina Cortese - aveva 96 anni : Valentina CorteseValentina CorteseValentina CorteseValentina CorteseValentina CorteseValentina CorteseNegli anni Quaranta non c’era spettatore che non la conoscesse: insieme ad Alida Valli e Anna Magnani, Valentina Cortese rappresentava l’eleganza del grande schermo, lo sguardo liquido e la pelle bianchissima della donna che resiste alla mutabilità del tempo. Lei, originaria di Stresa, una carriera partita dal grande successo de La ...